Новости России
· 16+ · Служба новостей

Смартфонам ищут пару

Новые телефоны всё чаще покупают в паре с аксес...

Фото: пресс-служба МегаФона

Подписаться в Telegram

Новые телефоны всё чаще покупают в паре с аксессуарами, другими гаджетами и сервисными услугами. Клиенты объединённой розничной сети МегаФона и Yota берут вместе со смартфонами пауэрбанки, наушники, умные часы, пользуются услугами по установке необходимых приложений на новый гаджет или по его страхованию. На каждый купленный смартфон в этом году пришлось в среднем 1,5 дополнительных товара, и этот показатель постоянно растёт.

Соотношение всех купленных смартфонов в объединённой розничной сети в январе-августе 2024 года к приобретённым вместе с ними дополнительным товарам и услугам составило 1:1,5 — это означает, что с каждым смартфоном клиенты приобретали в среднем 1,5 дополнительных товара. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на 7 %.

Дополнительные товары, приобретаемые вместе со смартфонами, можно разделить на четыре категории: аксессуары для смартфонов, портативная техника, настройка оборудования и страхование гаджета. В категории аксессуаров в текущем году заметно выросли три позиции: аккумуляторные батареи (+359 %), наушники (+153 %) и защитные пленки на смартфон (+64 %). При этом плёнки в последние годы стали «персонализированными»: если раньше для защиты экрана предлагались готовые наклейки на экран определённой модели, и не всегда в наличии был необходимый размер, то теперь плёнку «вырезают» под габариты экрана смартфона прямо в салоне при помощи плоттеров. Именно плёнки занимают наибольшую долю среди всех наименований в категории аксессуаров, которые чаще берут вместе со смартфоном — на них в этом году пришлось 22 %, за плёнками идут чехлы с долей 20 %.

Среди портативной техники вместе со смартфоном стали чаще брать смарт-часы. В январе-августе этого года покупки умных часов в паре со смартфоном выросли на 240 % в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Доля смарт-часов среди всей портативной техники, приобретённой вместе со смартфоном, в этом году составила 64 %.

На 36 % чаще клиенты стали заказывать услугу по настройке оборудования. Сотрудник салона прямо при покупателе поможет подготовить новый телефон к эксплуатации — например, наклеить защитную плёнку, установить на гаджет необходимые программы и приложения, произвести настройку устройств для умного дома, перенести список контактов со старого смартфона на новый. Особенно популярным сейчас является запрос на установку антивирусов на только что купленный телефон.

На 31 % больше клиенты стали тратить на страхование смартфонов. Услуга включает, к примеру, страхование от механических повреждений и внутренних поломок, кражи, а также дополнительный год сервисного обслуживания после истечения срока заводской гарантии. Срок страхования в среднем составляет один год.

«Мы всегда готовы поддержать стремление покупателя «прокачать» или защитить свой смартфон — как физически, так и виртуально. Поэтому у нас представлен весь спектр товаров и услуг для смартфонов: от защитных чехлов и плёнок на экран, наушников, умных часов и браслетов до аксессуаров для авто и отдыха, установки необходимых приложений. В частности, рост спроса на услуги по настройке оборудования можно объяснить регулярными запросами на установку антивирусов, с которой помогают продавцы нашей розничной сети — сейчас это особенно актуально в связи с обилием мошенничества в интернете», — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане после прививки годовалый ребенок потерял слух

Интересное в Казани

21 час назад

Какие страхи давно в прошлом, но их не могут забыть пациенты стоматолога — разбираем под микроскопом

боятся ли тараканы запах уксуса

Новости Татарстана

21 час назад

Последние мгновения жизни водителя и пассажира авто в РТ попали на видео

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Дешевле уже не будет: показываем акции на дома в коттеджных поселках поблизости от Казани

замена кран-буксы в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане нашли захоронения первобытных людей, которые старше пирамид

Новости Татарстана

3 часа назад

16 сентября задержан еще один чиновник из Татарстана

Новости Татарстана

22 часа назад

Вадим Никитин стал главой Мамадышского района

Новости Казани

день назад

В Казани 16 сентября автобус перекрыл движение

Новости Татарстана

23 часа назад

Что известно о бойне в челябинской школе №68
Новости Татарстана
17 часов назад

Минспорта Татарстана Леонов хочет, чтобы его сын стал женихом Алины Загитовой

23-летний парень сейчас учится в Барселоне

Новости Татарстана

час назад

В Челнах появились машины без водителей

Интересное в Казани

22 минуты назад

Цифровая революция в стоматологии: как технологии меняют подход к установке коронок

Новости Казани

3 часа назад

На Центр развития футбола в Казани направят еще 588 миллионов рублей

Новости Казани

4 часа назад

Индонезию ждут на саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября
В Казани кран-мапулятор запел окно автобуса, ес...
Новости Казани
57 минут назад

В Казани кран-мапулятор запел окно автобуса, есть потерпевшие

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане 17 сентября ожидается до +25 градусов

Новости Казани

4 часа назад

В Казани частично ограничат движение транспорта по улицам Тукая и Садыковой

Новости Казани

21 час назад

Премия имени Махмутова присуждена 2 жителям Татарстана
Новости России
6 дней назад

Самая резонансная рекламная кампания в Telegram: в ходе флешмоба 82 канала сменили аватарки из-за ребрендинга Tele2
Елабужанин толкнул нового друга на забор кладби...
Новости Татарстана
2 часа назад

Елабужанин толкнул нового друга на забор кладбища и оставил умирать