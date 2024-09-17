Смартфонам ищут пару

Новые телефоны всё чаще покупают в паре с аксессуарами, другими гаджетами и сервисными услугами. Клиенты объединённой розничной сети МегаФона и Yota берут вместе со смартфонами пауэрбанки, наушники, умные часы, пользуются услугами по установке необходимых приложений на новый гаджет или по его страхованию. На каждый купленный смартфон в этом году пришлось в среднем 1,5 дополнительных товара, и этот показатель постоянно растёт.

Соотношение всех купленных смартфонов в объединённой розничной сети в январе-августе 2024 года к приобретённым вместе с ними дополнительным товарам и услугам составило 1:1,5 — это означает, что с каждым смартфоном клиенты приобретали в среднем 1,5 дополнительных товара. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на 7 %.

Дополнительные товары, приобретаемые вместе со смартфонами, можно разделить на четыре категории: аксессуары для смартфонов, портативная техника, настройка оборудования и страхование гаджета. В категории аксессуаров в текущем году заметно выросли три позиции: аккумуляторные батареи (+359 %), наушники (+153 %) и защитные пленки на смартфон (+64 %). При этом плёнки в последние годы стали «персонализированными»: если раньше для защиты экрана предлагались готовые наклейки на экран определённой модели, и не всегда в наличии был необходимый размер, то теперь плёнку «вырезают» под габариты экрана смартфона прямо в салоне при помощи плоттеров. Именно плёнки занимают наибольшую долю среди всех наименований в категории аксессуаров, которые чаще берут вместе со смартфоном — на них в этом году пришлось 22 %, за плёнками идут чехлы с долей 20 %.

Среди портативной техники вместе со смартфоном стали чаще брать смарт-часы. В январе-августе этого года покупки умных часов в паре со смартфоном выросли на 240 % в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Доля смарт-часов среди всей портативной техники, приобретённой вместе со смартфоном, в этом году составила 64 %.

На 36 % чаще клиенты стали заказывать услугу по настройке оборудования. Сотрудник салона прямо при покупателе поможет подготовить новый телефон к эксплуатации — например, наклеить защитную плёнку, установить на гаджет необходимые программы и приложения, произвести настройку устройств для умного дома, перенести список контактов со старого смартфона на новый. Особенно популярным сейчас является запрос на установку антивирусов на только что купленный телефон.

На 31 % больше клиенты стали тратить на страхование смартфонов. Услуга включает, к примеру, страхование от механических повреждений и внутренних поломок, кражи, а также дополнительный год сервисного обслуживания после истечения срока заводской гарантии. Срок страхования в среднем составляет один год.