"Служить пошлют всех": в Госдуме думают над введением всеобщей воинской обязанности

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев считает, что в России нужно ввести закон о всеобщей воинской обязанности. По его мнению, в армию должны идти все, независимо от того, учатся они или нет. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

Он пояснил, что в нынешней ситуации, когда «европейцы грозят войной», конфликт на Украине продолжается, а США стремятся усилить своё влияние, нельзя ограничиваться половинчатыми мерами. По его словам, каждый должен быть готов защищать страну, а единственным основанием для освобождения от службы должно быть состояние здоровья. Возрастной порог предлагать не менять — от 18 до 30 лет.

Соболев подчеркнул, что это его личное мнение и размышления, добавив: «Обстановка слишком серьёзная, а мы всё полумеры принимаем».

Также депутат прокомментировал законопроект, который Госдума одобрила в первом чтении. Согласно ему, за несообщение в военкомат о смене места жительства на срок более трёх месяцев грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей (сейчас — от 1 до 5 тысяч). Он назвал такие действия формой уклонения от службы и поддержал ужесточение наказания, отметив: «Лазейки нужно закрывать».

В то же время замглавы комитета по госстроительству Юрий Синельщиков считает, что новых штрафов вполне достаточно. Он заявил, что большинство россиян законопослушны, а слишком жёсткие меры могут привести к тому, что молодёжь начнёт уезжать из страны, пишет RTVI.