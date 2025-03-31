"Служить поедут все": в Госдуме думают над введением всеобщей воинской обязанности

В России необходимо принять закон о всеобщей воинской обязанности, чтобы все граждане, независимо от того, учат ли они или нет, могли служить в армии, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в интервью RTVI. Он добавил, что на фоне различных угроз стране не следует ограничиваться «полумерами».

Соболев отметил, что текущая ситуация сложная: «европейцы грозят нам войной», дата завершения специальной военной операции (СВО) пока неизвестна, а США стремятся подчинить Украину. Он подчеркнул, что пришло время «заняться серьезными делами».

По его мнению, необходимо ввести всеобщую воинскую обязанность, чтобы каждый гражданин мог защищать свою родину от внешних угроз. Закон должен предусматривать, что служить в армии обязаны все, за исключением случаев, когда состояние здоровья не позволяет это сделать. Что касается возрастных ограничений, то они останутся такими же, как и сейчас, — от 18 до 30 лет. При этом Соболев отметил, что это его личная позиция и «размышления», поскольку обстановка в стране требует серьезных решений, а «мы все время принимаем полумеры».

Кроме того, сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает штраф за несообщение в военкомат о переезде до 20 тыс. рублей. Соболев заявил, что такие действия со стороны призывников являются одной из форм уклонения от военной службы, и поэтому наказание должно быть ужесточено. Он отметил, что лазейки в законодательстве необходимо закрывать.

Законопроект предусматривает, что несообщение гражданином о переезде в военкомат в течение более трех месяцев, если это не подтверждено регистрацией, будет караться штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (в настоящее время штраф составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей).

В то же время первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков считает, что штрафа в 20 тыс. рублей вполне достаточно и не видит необходимости вводить уголовную ответственность за такие действия. По его мнению, это может привести к тому, что призывники начнут уезжать за границу, чтобы избежать наказания, пшиет RTVI.