"Служить будут все": в Госдуме обсуждается введение всеобщей воинской обязанности

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI высказал мнение, что в России следует ввести закон о всеобщей воинской обязанности. По его словам, служить должны все граждане, независимо от того, учатся они или нет. Исключением может быть только состояние здоровья.

Он отметил, что нынешняя международная обстановка вызывает обеспокоенность: европейские страны, по его словам, демонстрируют агрессию, ситуация вокруг Украины остаётся неопределённой, а США, как он выразился, стремятся усилить влияние в этом регионе. В такой ситуации, по мнению депутата, «половинчатые меры» не работают, и пора действовать решительно.

Соболев уточнил, что инициатива касается граждан в возрасте от 18 до 30 лет — как и сейчас. Он также добавил, что это его личное мнение и размышления, вызванные сложностью текущей обстановки, пишет RTVI.

В тот же день Госдума в первом чтении одобрила повышение штрафов за несвоевременное уведомление военкомата о смене места жительства. По новым правилам, если гражданин не сообщает о переезде на срок более трёх месяцев (без подтверждения регистрации), ему может грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Ранее сумма составляла от 1 до 5 тысяч.

Соболев считает, что такие случаи являются способом уклонения от службы, и потому, по его мнению, наказание должно быть жёстким. Он пояснил, что подобные «лазейки» необходимо устранять.

А вот первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков считает, что увеличения штрафа достаточно, а ужесточать меры дальше не стоит — иначе, как он выразился, призывники просто начнут уезжать из страны.