«Служить будут все»: в Госдуме думают над введением всеобщей воинской обязанности

В контексте угроз и неопределенности на международной арене, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев выразил мнение о необходимости принятия закона о всеобщей воинской обязанности в России.

По его словам, учитывая текущие вызовы безопасности, страна не должна ограничиваться полумерами и нуждается в полной мобилизации ресурсов.

Суть законопроекта

Законопроект предлагает ввести обязательную военную службу для всех граждан России, независимо от их учебного статуса, с возможным освобождением только по медицинским показаниям. Возрастной ценз предлагается сохранить на уровне 18-30 лет, что соответствует действующей практике.

Фон инициативы

Соболев подчеркнул, что предложение введения всеобщей воинской обязанности стало реакцией на текущую международную обстановку, включая напряженные отношения с западными странами и неопределенность вокруг ситуации на Украине. Это меры предосторожности в ответ на возможные внешние угрозы.

Законодательные меры

В дополнение к обсуждаемому законопроекту, Госдума также одобрила в первом чтении инициативу по увеличению штрафов за несообщение призывниками сведений о своем переезде. Размер штрафа может достигать до 20 тысяч рублей, что значительно строже нынешних мер.

Позиция депутата

Соболев подчеркнул, что его инициатива отражает личное видение ситуации и необходимость более решительных действий в сфере оборонной политики. Он указывает, что текущие меры воспринимаются как недостаточные в свете реальной угрозы, сообщает dzen.