«Служить будут абсолютно все»: в Госдуме думают над введением всеобщей воинской обязанности

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что России необходимо принять закон о всеобщей воинской обязанности.

По его мнению, служить в армии должны все граждане мужского пола вне зависимости от того, учатся они или нет. Единственным основанием для освобождения от службы, по словам депутата, должно стать состояние здоровья.

Соболев отметил, что текущая международная ситуация остается напряженной: Запад, по его словам, «угрожает России войной», а судьба спецоперации на Украине пока не ясна. Он подчеркнул, что в условиях таких вызовов стране не стоит ограничиваться полумерами. «Давно пора заниматься серьезным делом», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что это его личная точка зрения, однако выразил уверенность в необходимости усиления военного присутствия. Возрастной диапазон для призыва, по его мнению, должен остаться прежним — от 18 до 30 лет.

В этот же день Госдума одобрила в первом чтении законопроект, усиливающий ответственность за несвоевременное информирование военкоматов о смене места жительства. Теперь за это нарушение могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей (против текущих 1–5 тысяч).

Соболев прокомментировал это решение как необходимую меру. По его мнению, неуведомление о переезде — это одна из форм уклонения от службы, и такие «лазейки» необходимо закрыть, сообщает dzen.