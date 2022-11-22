"Слов нет": доброволец получил за три месяца боевых действий 36 тысяч рублей

Житель Нижегородской области получил чуть менее 36 тысяч рублей за три месяца службы в танковом батальоне имени Минина. Жалобу на низкое денежное довольствие мужчина направил губернатору Глебу Никитину на его личную страницу в соцсети.

Доброволец отмечает, что обещали за каждый месяц службы до 300 тысяч рублей, но на деле платят в 10 раз меньше.

Максимальная зарплата, которую мужчине выдали, была в сентябре — 14 тысяч рублей. В августе на карту пришло 13,4 тысячи рублей, а в октябре и вовсе — 8,5 тысяч рублей. Для сравнения минимальный размер оплаты труда в Нижегородской области составляет 13,89 тысячи рублей.

Губернатор Глеб Никитин заметил жалобу. Он пообещал разобраться в этой истории.