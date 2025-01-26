Слепота, мигрени и смерть: в России выявили самую опасную незамерзайку-убийцу

В России выявлены определенные марки стеклоомывающих жидкостей, содержащих опасно высокие уровни метанола, превышающие допустимые нормы более чем в 700 раз. Исследование, проведенное агентством SHOT ПРОВЕРКА, указывает на критическое содержание метилового спирта в продукции таких брендов, как Nord ULTRA 30°С, Gleid UNLIMITED 30°С и Gleid PROFESSIONAL 30°С, производимых компаниями «Гарант», «Комторг» и «Акватрейд».

Опасные изделия в обороте

Эти жидкости доступны для покупки через многочисленные каналы, включая онлайн-маркетплейсы, заправочные станции и через посредников. Власти Санкт-Петербурга уже предприняли шаги для предотвращения дальнейшего распространения этих опасных товаров, издав указания по их изъятию и уничтожению, а также распространили предупреждения по другим регионам.

Запрет на метиловый спирт и его последствия

В России строго запрещено добавление метилового спирта в состав автомобильных жидкостей из-за его высокой токсичности. Вдыхание метанола может вызвать ряд негативных симптомов, от головной боли до нарушений зрения и тошноты, а его попадание в организм может привести к снижению кровяного давления, серьезному ущербу печени и даже летальному исходу.

Рекомендации для потребителей

Потребителям советуют проявлять осторожность при выборе стеклоомывающих жидкостей, отдавая предпочтение продукции проверенных производителей. В случае возникновения подозрительных симптомов рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.

Итог

Открытие высокотоксичных стеклоомывающих жидкостей на российском рынке подчеркивает критическую необходимость строгого контроля и регуляции в сфере автомобильной химии. Необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности и здоровья потребителей, чтобы предотвратить возможные трагедии, связанные с использованием опасных продуктов, пишет life.ru.