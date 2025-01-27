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Слепота, мигрени и смерть: в России определили самую опасную незамерзайку-убийцу

В последние исследования, проведенные контрольн...

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В последние исследования, проведенные контрольной группой SHOT ПРОВЕРКА, было выявлено критическое содержание метанола в нескольких марках стеклоомывателей, продаваемых в России. Эксперты обнаружили, что в продуктах таких брендов, как Nord ULTRA и Gleid, уровень метилового спирта превышен в сотни раз по сравнению с разрешенными нормами.

Крайне Высокий Уровень Токсичности Анализ показал, что в Nord ULTRA 30°С и Gleid UNLIMITED 30°С, а также Gleid PROFESSIONAL 30°С содержание метанола варьируется от 350 до 722 раз выше допустимого. Это ставит под угрозу не только функциональность автомобильных систем, но и здоровье пользователей.

Опасные Товары В Обороте Эти продукты были найдены в продаже на автозаправках, в интернет-магазинах и у дорожных торговцев. В Санкт-Петербурге уже предприняты меры по изъятию таких жидкостей из оборота, а информация о рисках отправлена в другие регионы России.

Здоровьесберегающие Риски Метанол — крайне токсичное вещество, которое при вдыхании может вызывать симптомы от легких головных болей до серьезных нарушений зрения и тошноты. В случае попадания внутрь организма последствия могут быть фатальными, включая сбои в работе печени и падение артериального давления.

Предостережения для Потребителей Потребителям настоятельно рекомендуется избегать покупок непроверенных автомобильных жидкостей и внимательно изучать состав продукта перед его использованием. В случае обнаружения признаков отравления следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Заключение С учетом текущей ситуации, регуляторы и здравоохранительные органы активно работают над тем, чтобы ограничить доступ к опасным химическим продуктам и минимизировать риски для населения. Важно, чтобы потребители оставались осведомленными и предпринимали необходимые меры предосторожности для защиты своего здоровья.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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