В Госдуме решат, будет ли следующий за Пасхой понедельник официальным выходным днем в России

В Государственную думу внесли проект закона, который предлагает установить следующий за Пасхой понедельник официальным выходным в стране. Проект документа разработали и внесли депутаты от фракции ЛДПР.

В пояснительной записке к проекту закона говорится о том, что Пасху отмечает большая часть россиян, а потому будет вполне логично, что при следующем переносе выходных в РФ будет учтен и этот день.

Выходной станет, считают депутаты, знаком уважения к глубоким историческим и религиозным традициям православного общества в РФ.

Количество нерабочих дней не будет увеличено, подчеркивают авторы инициативы. Один день можно будет взять от майских или январских праздников.