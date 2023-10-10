Следует воздержаться от поездок в эти страны: в МИДе России сделали важное заявление
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МИД РФ настоятельно советует жителям России отказаться от посещения Израиля и Палестины. Об этом дипведомство проинформировало 9 октября на своем официальном сайте в Сети.
"Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендует гражданам России воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, а тем, кто уже там находится — проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации", — говорится в сообщении.