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Следует ли закрывать окно в жару, когда включаешь кондиционер – запомните раз и навсегда

Эксперты советуют плотно закрывать окна при раб...

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Нужно ли закрывать окна при работе кондиционера: мнение экспертов

В жару кондиционер — незаменимый помощник, но стоит ли держать окна открытыми во время его работы? Эксперты уверенно советуют: окна и двери должны быть плотно закрыты.

Почему важна герметичность помещения?

Кондиционер охлаждает воздух в комнате, забирая тёплый и пропуская через систему охлаждения. Открытое окно пропускает тёплый и влажный уличный воздух, увеличивая нагрузку на прибор.

Чем опасно открытое окно при работе кондиционера?

  • Снижение эффективности охлаждения на 30–50% и более
  • Рост энергопотребления и счетов за электроэнергию
  • Быстрый износ компрессора и других компонентов
  • Сквозняки и неравномерное распределение температуры
  • Попадание пыли, аллергенов и шума с улицы

Как правильно проветривать комнату?

Лучше проветривать помещение до включения или после выключения кондиционера, желательно утром или вечером, когда воздух прохладнее. Некоторые модели кондиционеров имеют режим вентилятора (Fan), позволяющий приоткрыть окно для свежего воздуха.

Дополнительные советы для эффективной работы

  • Используйте плотные шторы, жалюзи или светоотражающие плёнки, чтобы снизить нагрев от солнца
  • Регулярно проверяйте уплотнители на окнах и дверях
  • Следите за чистотой и состоянием фильтров кондиционера

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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