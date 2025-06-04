Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Следует ли закрывать окно в жару, когда включаешь кондиционер – раз и навсегда запомните

Эксперты рекомендуют плотно закрывать окна при ...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

В жару кондиционер становится незаменимым помощником для поддержания комфортной температуры в доме.

Однако многие задаются вопросом: стоит ли оставлять окна открытыми, пока работает кондиционер? Эксперты уверенно советуют держать окна и двери плотно закрытыми.

Почему важна герметичность помещения?

Кондиционер охлаждает воздух в комнате, забирая тёплый воздух и пропуская его через систему охлаждения. Открытое окно пропускает тёплый и влажный уличный воздух, увеличивая нагрузку на устройство и снижая его эффективность.

Чем опасно открытое окно при работе кондиционера?

  • Снижение эффективности охлаждения на 30–50% и более.
  • Рост энергопотребления и повышение счетов за электроэнергию.
  • Быстрый износ компрессора и других важных компонентов.
  • Сквозняки и неравномерное распределение температуры в помещении.
  • Попадание пыли, аллергенов и шума с улицы, что ухудшает качество воздуха внутри.

Как правильно проветривать комнату?

Лучше проветривать помещение до включения кондиционера или после его выключения. Идеальное время для этого — утром или вечером, когда температура на улице ниже. Также некоторые модели кондиционеров имеют режим вентилятора (Fan), который позволяет приоткрыть окно для свежего воздуха без значительного увеличения нагрузки на прибор.

Дополнительные советы для эффективной работы кондиционера:

  • Используйте плотные шторы, жалюзи или светоотражающие плёнки, чтобы снизить нагрев от солнца.
  • Регулярно проверяйте уплотнители на окнах и дверях, чтобы предотвратить утечку холодного воздуха.
  • Следите за чистотой и состоянием фильтров кондиционера, чтобы обеспечить его эффективную работу и долговечность.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы не только повысите эффективность работы кондиционера, но и сможете снизить расходы на электроэнергию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые выявили 6 сигналов за год до остановки сердца

Интересное в Казани

день назад

«Ты не бизнес ведёшь — ты себя обманываешь»: предприниматель из Казани рассказал о когнитивных искажениях, в которые попадают почти все новички

обработка туманом евартиры от туберкулеза

Новости Казани

день назад

В Республиканской клинической больнице в Казани проходит обыск

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Лето не повторяется: что посмотреть, попробовать и прочувствовать в Казани до сентября

установка замка входной двери стоимость в Москве

Лонгриды

день назад

Ипотека или роскошь? Почему казанцы не могут позволить себе жильё

Новости Казани

день назад

На Вишневского в Казани обстреляли автобус №43

Новости Казани

6 часов назад

В Казани машина провалилась в яму

Новости Татарстана

день назад

По факту гибели подростка на нефтяной качалке в Татарстане началась проверка

Новости Казани

день назад

В больнице умер 15-летний ребенок, пострадавший в ДТП на Оренбургском тракте
Лонгриды
день назад

Ипотека или роскошь? Почему казанцы не могут позволить себе жильё

В Казани среднемесячный платеж по ипотеке на кв...

Новости Казани

час назад

Выяснилось, что фестиваль «Казанский завтрак» продлится до конца лета

Интересное в Казани

день назад

«Ты не бизнес ведёшь — ты себя обманываешь»: предприниматель из Казани рассказал о когнитивных искажениях, в которые попадают почти все новички

Новости Татарстана

2 часа назад

Что происходит со сборкой Ту-214 на Казанском авиазаводе

Не у нас

2 часа назад

Ученые из Германии обнаружили новый механизм контроля аппетита
Защита бывшего ректора КФУ обжаловала приговор ...
Новости Казани
час назад

Защита бывшего ректора КФУ обжаловала приговор по делу о заказном убийстве

Не у нас

2 часа назад

Shot: В «Светофоре» нашли колбасу с мясным клеем

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ предложили назвать улицу в честь певицы Надежды Кадышевой

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстанец обвиняется в покушении на убийство, совершенном в 1998 году
Интересное в Казани
4 дня назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации