Следует ли закрывать окно в жару, когда включаешь кондиционер – раз и навсегда запомните

В жару кондиционер становится незаменимым помощником для поддержания комфортной температуры в доме.

Однако многие задаются вопросом: стоит ли оставлять окна открытыми, пока работает кондиционер? Эксперты уверенно советуют держать окна и двери плотно закрытыми.

Почему важна герметичность помещения?

Кондиционер охлаждает воздух в комнате, забирая тёплый воздух и пропуская его через систему охлаждения. Открытое окно пропускает тёплый и влажный уличный воздух, увеличивая нагрузку на устройство и снижая его эффективность.

Чем опасно открытое окно при работе кондиционера?

Снижение эффективности охлаждения на 30–50% и более.

Рост энергопотребления и повышение счетов за электроэнергию.

Быстрый износ компрессора и других важных компонентов.

Сквозняки и неравномерное распределение температуры в помещении.

Попадание пыли, аллергенов и шума с улицы, что ухудшает качество воздуха внутри.

Как правильно проветривать комнату?

Лучше проветривать помещение до включения кондиционера или после его выключения. Идеальное время для этого — утром или вечером, когда температура на улице ниже. Также некоторые модели кондиционеров имеют режим вентилятора (Fan), который позволяет приоткрыть окно для свежего воздуха без значительного увеличения нагрузки на прибор.

Дополнительные советы для эффективной работы кондиционера:

Используйте плотные шторы, жалюзи или светоотражающие плёнки, чтобы снизить нагрев от солнца.

Регулярно проверяйте уплотнители на окнах и дверях, чтобы предотвратить утечку холодного воздуха.

Следите за чистотой и состоянием фильтров кондиционера, чтобы обеспечить его эффективную работу и долговечность.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы не только повысите эффективность работы кондиционера, но и сможете снизить расходы на электроэнергию.