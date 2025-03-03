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Следственные действия по делу о теракте в «Крокусе» завершились: преступники планировали еще одну трагедию

завершение следствия по делу о теракте в «Кроку...

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Следственные органы России успешно завершили расследование уголовного дела о теракте, произошедшем в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Об этом сообщил председатель Следственного комитета, Александр Бастрыкин. Сейчас начался процесс ознакомления с материалами дела обвиняемыми и их защитниками.

Детали расследования и хроника событий

Трагедия, которая произошла в марте 2024 года, была одним из самых масштабных терактов в современной истории России, сопоставима с бесланским захватом школы в 2004 году. Нападение началось накануне концерта рок-группы «Пикник», когда четверо вооруженных преступников ворвались в здание, начали стрельбу и подожгли зал. После совершения преступления злоумышленники скрылись и были задержаны в Брянской области.

Планы на дальнейшие атаки

По данным следствия, после атаки на «Крокус Сити Холл» террористы планировали провести еще одно нападение. Они изготовили взрывное устройство с намерением устроить теракт на набережной в Каспийске, Дагестан. Эти сведения подчеркивают, что преступления подобного масштаба планируются злоумышленниками особенно тщательно и заблаговременно.

Важность бдительности и меры безопасности

Эти события поднимают вопросы о необходимости усиления мер безопасности на массовых мероприятиях и в общественных местах. Следственные органы продолжают работу по предотвращению подобных атак в будущем и призывают граждан к бдительности, сообщает lenta.ru.

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