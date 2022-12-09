Следком: причиной пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки» стали сварочные работы внутри помещения

Сварочные работы внутри помещения стали причиной большого пожара в Т" "Мега Химки" 9 декабря. Об этом сообщает представитель подмосковного управления СКР Ольга Врадий.

Как пишет "Лента.ру", пожар распространился на площади более 17 тысяч квадратных метров. В результате ЧП погиб охранник торгового центра.

Сейчас на месте работает штаб из сотрудников СКР, МВД и МЧС.

"С целью определения степени поражения объекта огнем и границ осмотра криминалистами применен квадрокоптер", — добавила Врадий.

О происшествии в ТЦ на Ленинградском шоссе в Подмосковье стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, очевидцы сообщали о мощном взрыве при пожаре и публиковали его кадры. В результате строительный гипермаркет почти полностью выгорел.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

