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Следком: причиной пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки» стали сварочные работы внутри помещения

Следком: причиной пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки» стали сварочные работы внутри помещения

Фото: msk.kp.ru

Сварочные работы внутри помещения стали причиной большого пожара в Т" "Мега Химки" 9 декабря. Об этом сообщает представитель подмосковного управления СКР Ольга Врадий.
Как пишет "Лента.ру", пожар распространился на площади более 17 тысяч квадратных метров. В результате ЧП погиб охранник торгового центра.

Сейчас на месте работает штаб из сотрудников СКР, МВД и МЧС.

"С целью определения степени поражения объекта огнем и границ осмотра криминалистами применен квадрокоптер", — добавила Врадий.

О происшествии в ТЦ на Ленинградском шоссе в Подмосковье стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, очевидцы сообщали о мощном взрыве при пожаре и публиковали его кадры. В результате строительный гипермаркет почти полностью выгорел.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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