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Скрытые номера не спасут: в Росси начнут штрафовать авто даже без номеров

Ространснадзор начинает пилотный проект, которы...

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Ространснадзор начинает пилотный проект, который обещает преобразить инфраструктуру дорожного движения в России с помощью передовых цифровых технологий. Инициатива будет реализована на первом этапе в четырех федеральных округах: Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском.

Основные аспекты проекта

Проект предусматривает модернизацию дорожных камер, которые снабжены функциями фото- и видеозаписи. Благодаря интеграции современных технологий, таких как искусственный интеллект, камеры смогут идентифицировать скрытые номера автомобилей, что станет большим шагом в борьбе с нарушениями ПДД.

Цели и задачи проекта

Проект направлен на улучшение контроля за транспортным потоком и повышение уровня безопасности на дорогах. Среди ключевых задач — обнаружение транспортных средств с непогашенными штрафами, а также выявление автомобилей, которые не зарегистрированы в нужных реестрах. Камеры будут также способствовать лучшей электронной идентификации транспорта, что поможет в усовершенствовании систем управления дорожным движением.

Влияние на дорожное законодательство

По итогам пилотного проекта ожидается анализ, который позволит сформулировать новые технические требования к оборудованию для видеофиксации. Эти данные будут использованы для дальнейшего совершенствования законодательных и технических норм в области дорожного движения.

Долгосрочная перспектива

Если эксперимент покажет положительные результаты, то новые технологии могут быть распространены по всей территории России, что сделает дорожное движение более безопасным и организованным. Это станет значительным вкладом в общенациональные усилия по повышению безопасности и управляемости на дорогах, пишет autostat.ru.

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