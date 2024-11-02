Скрытые номера не помогут: в России стали штрафовать авто даже без номеров

Ространснадзор объявил о запуске пилотного проекта, который ознаменует новую эру в использовании цифровых технологий для дорожного контроля в России. Этот амбициозный эксперимент начнется в четырех федеральных округах: Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском.

Новый уровень дорожной безопасности

В рамках проекта будет использовано передовое оборудование для фото- и видеофиксации, которое теперь сможет распознавать даже скрытые госномера автомобилей. Это стало возможным благодаря интеграции элементов искусственного интеллекта, который поможет идентифицировать транспортные средства по заданным параметрам.

Основные цели эксперимента

Целью проекта является повышение эффективности выявления нарушений, включая:

Идентификация транспортных средств, осуществляющих перевозки с неоплаченными административными штрафами.

Обнаружение автобусов, которые отсутствуют в реестре транспортных средств или не включены в реестр лицензий.

Электронная идентификация автомобилей в системах управления транспортом, что позволит точно определить транспортные средства, нарушающие правила весогабаритного контроля.

Технические аспекты и ожидаемые результаты

Внедрение этого комплекса фото- и видеофиксации не только улучшит качество дорожного мониторинга, но и позволит формировать новые технические требования к оборудованию. Также ожидается, что данные, полученные в ходе эксперимента, способствуют изменениям в существующем законодательстве.

Потенциальное влияние на общественную и правовую сферы

Положительные результаты эксперимента дадут возможность операторам дорожной инфраструктуры и АПВГК (автоматизированным постам весогабаритного контроля) более эффективно определять нарушения, даже если нарушители попытаются скрыть госномера. Это, в свою очередь, повысит уровень дорожной безопасности и прозрачности, сделав дороги России безопаснее для всех участников движения.

Этот проект ставит Россию в ряд стран, активно использующих цифровые технологии для управления дорожным движением, и открывает новые горизонты для развития национальной транспортной инфраструктуры, пишет autostat.ru.