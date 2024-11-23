Скройте эти предметы в бардачке до 1 декабря. Иначе останетесь без прав на 1,5 года

С новыми изменениями в законодательстве, вступающими в силу 20 ноября этого года, российским водителям предстоит быть особенно внимательными к тому, что они хранят в бардачках своих автомобилей. Правительство ужесточило правила хранения определённых предметов в автомобиле, нарушение которых может привести к серьёзным последствиям, включая лишение водительских прав на срок до 1,5 лет.

Какие предметы под запретом?

Особое внимание следует уделить хранению любых устройств, способных влиять на работу дорожных камер и систем фиксации нарушений ПДД. Сюда входят:

Радар-детекторы , предназначенные для обнаружения радаров контроля скорости.

, предназначенные для обнаружения радаров контроля скорости. Антирадары , которые могут блокировать сигналы радаров.

, которые могут блокировать сигналы радаров. Устройства для подавления сигналов, такие как GPS-джаммеры.

Эти устройства, ранее пользующиеся популярностью среди водителей, теперь считаются незаконными, если они активно используются во время движения. Законодательство направлено на повышение безопасности дорожного движения и обеспечение честности на дорогах.

Почему это важно?

Правительство утверждает, что использование таких устройств не только нарушает закон, но и значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий, так как водители, полагаясь на технологии, могут игнорировать ограничения скорости и другие правила дорожного движения.

Что будет, если не убрать запрещённые предметы?

В случае обнаружения таких устройств во время проверки, водителя могут оштрафовать на значительную сумму, а также лишить прав на срок до полутора лет. Это касается как использования устройств во время вождения, так и их простого наличия в машине, доступного для водителя во время движения.

Как избежать проблем?

Лучше всего до 20 ноября провести ревизию содержимого вашего бардачка и удалить все устройства, которые могут привести к нарушениям новых правил. Будьте внимательны и ответственны, ведь предупреждён — значит вооружён.

Это изменение законодательства является частью общенациональных усилий по обеспечению безопасности на дорогах, и каждый водитель играет в этом свою роль. Помните, что безопасность на дороге начинается с вас.