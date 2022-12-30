СКР: в освобожденном Мариуполе обнаружены более 3 тысяч трупов убитых мирных жителей

В Мариуполе после отхода из города боевиков ВСУ обнаружены около 3 тысяч тел убитых мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ, ее цитирует РИА Новости.

"Так, только в апреле на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч", — рассказали в ведомстве.

По мнению следователей, укронацисты специально создавали помехи для эвакуации населения.

"Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, мирные жители стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения", — отметили в СК.

Следователи предложили создать ДНК-базу погибших мариупольцев из-за сложностей в установлении их личностей.