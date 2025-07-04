Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Скоро треть страны накроет»: ученые скрывают информацию о суперураганах, приближающихся к России

Ожидается увеличение частоты и силы ураганов в ...

new.ras.ru

Подписаться на Дзен.канал

Мир стоит на пороге новых климатических катастроф: ученые прогнозируют, что гиперураганы станут обычным явлением в ближайшие десятилетия.

Эти бурные явления уже начинают набирать силу, а к 2050 году они могут охватить даже северные районы, включая Россию.

Глобальное потепление влияет на повышенную температуру океанов, которая способствует образованию мощных ураганов с ветром более 350 км/ч. Эти штормы могут разрушать инфраструктуру и вызывать катастрофические последствия, затрагивая не только тропики, но и Европу, а также российские регионы, такие как Сахалин и Курилы.

Одним из основных факторов усиления ураганов является повышение температуры воды, что позволяет формировать более мощные циклоны. Прогнозы на будущее предсказывают увеличение числа таких ураганов, что приведет к новым миграциям и социальным последствиям. Россия может стать важным пунктом для беженцев, покидающих зоны, пораженные природными катастрофами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

РПЦ объяснила, когда молиться на коленях недопустимо

Интересное в Казани

день назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью

как избавиться от мух в доме быстро в домашних условиях народными средствами и эффективно

Не у нас

день назад

Палеогенетики расшифровали геном древнего египтянина

Интересное в Казани

3 дня назад

Мертвый зуб — живая проблема: стоматолог из Казани рассказал, как коронка спасает от удаления

прокат дивана в Санкт-Петербурге

Не у нас

11 часов назад

Священники рассказали, о чем не стоит говорить на исповеди

Не у нас

день назад

Священники объясняют, когда Господь забирает человека к себе

Не у нас

10 часов назад

Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в колбасах и сосисках

Не у нас

10 часов назад

Ученые ТюмГУ выяснили, как жирная еда и инфекции влияют на пищеварение

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане продолжают регистрировать границы территориальных зон
Новости Казани
18 часов назад

Более 250 жителей под Казанью остались без газа

В поселке Новая Константиновка под Казанью боле...

Не у нас

39 минут назад

Названы четыре главных искушения, разрушающих духовность верующих

Интересное в Казани

день назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью

Не у нас

3 часа назад

Норвежские ученые выяснили, как ходьба помогает предотвратить боль в спине

Не у нас

4 часа назад

Биологи показали, как гормоны плаценты изменили структуру человеческого мозга
​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 не...
Новости Татарстана
день назад

​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 нелегальных мигрантов

Не у нас

5 часов назад

Женщины находят мужчин с полнотой привлекательными

Не у нас

10 часов назад

Ученые ТюмГУ выяснили, как жирная еда и инфекции влияют на пищеварение

Не у нас

10 часов назад

Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в колбасах и сосисках
Интересное в Казани
6 дней назад

Современные стандарты жилья: разбираем на примере, как должен выглядеть новый дом в Казани в 2025