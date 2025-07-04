«Скоро треть страны накроет»: ученые скрывают информацию о суперураганах, приближающихся к России
new.ras.ru
Мир стоит на пороге новых климатических катастроф: ученые прогнозируют, что гиперураганы станут обычным явлением в ближайшие десятилетия.
Эти бурные явления уже начинают набирать силу, а к 2050 году они могут охватить даже северные районы, включая Россию.
Глобальное потепление влияет на повышенную температуру океанов, которая способствует образованию мощных ураганов с ветром более 350 км/ч. Эти штормы могут разрушать инфраструктуру и вызывать катастрофические последствия, затрагивая не только тропики, но и Европу, а также российские регионы, такие как Сахалин и Курилы.
Одним из основных факторов усиления ураганов является повышение температуры воды, что позволяет формировать более мощные циклоны. Прогнозы на будущее предсказывают увеличение числа таких ураганов, что приведет к новым миграциям и социальным последствиям. Россия может стать важным пунктом для беженцев, покидающих зоны, пораженные природными катастрофами.
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