Мир стоит на пороге новых климатических катастроф: ученые прогнозируют, что гиперураганы станут обычным явлением в ближайшие десятилетия.

Эти бурные явления уже начинают набирать силу, а к 2050 году они могут охватить даже северные районы, включая Россию.

Глобальное потепление влияет на повышенную температуру океанов, которая способствует образованию мощных ураганов с ветром более 350 км/ч. Эти штормы могут разрушать инфраструктуру и вызывать катастрофические последствия, затрагивая не только тропики, но и Европу, а также российские регионы, такие как Сахалин и Курилы.

Одним из основных факторов усиления ураганов является повышение температуры воды, что позволяет формировать более мощные циклоны. Прогнозы на будущее предсказывают увеличение числа таких ураганов, что приведет к новым миграциям и социальным последствиям. Россия может стать важным пунктом для беженцев, покидающих зоны, пораженные природными катастрофами.