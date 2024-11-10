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Скончался звезда «Кэндимэна» Тони Тодд

На 70-м году жизни, 6 ноября, скончался знамени...

abcnews.go.com

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На 70-м году жизни, 6 ноября, скончался знаменитый американский актер Тони Тодд. Это произошло в его доме в Марина-дель-Рей, Лос-Анджелес. Тодд известен своей ролью в культовом фильме ужасов «Кэндимэн».

Тимоти Хенри Тодд родился 4 декабря 1954 года в Вашингтоне, округ Колумбия, и с раннего возраста проявил страсть к театральному искусству. Его актерская карьера началась с успешных выступлений в театральных постановках на Бродвее, что положило начало его пути в большое кино.

Первые значимые роли Тодд сыграл в фильмах «Лунатик» Сары Драйвер и «Взвод» Оливера Стоуна. Однако настоящую известность ему принесла роль Кэндимэна в фильме ужасов Бернарда Роуза. Этот персонаж стал символом жанра и принес актеру мировую славу. Тодд вернулся к этому образу в нескольких сиквелах.

За свою карьеру Тодд оставил значительный след в индустрии, сыграв более 250 ролей не только в кино и на телевидении, но и в анимационных проектах и видеоиграх.

Тони Тодд останется в памяти многих как талантливый актер, чьи роли оказали влияние на жанр ужасов и драмы. Его вклад в кинематограф невозможно переоценить. Прощальные слова от коллег и поклонников по всему миру продолжают поступать, подтверждая его значимость и влияние на мировую культуру.

Для тех, кто хочет вспомнить лучшие работы Тодда или узнать о его карьере больше, сейчас самое время пересмотреть фильмы с его участием или ознакомиться с интервью, где он делится своими мыслями о кино и актерском мастерстве.

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