Скончался экс-глава Центризбиркома России Владимир Чуров

На 71-м году жизни умер экс-глава Центризбиркома России Владимир Чуров

Умер бывший глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров, сообщила РИА Новости экс-секретарь ЦИК Майя Гришина.

"Соболезную его близким, его супруге. Владимир Евгеньевич был прекрасным сердечным руководителем, который глубоко вникал во все проблемы организации избирательного процесса, когда был на своем посту. Он был широко эрудирован и благодаря этому всегда имел свое мнение и позицию", — сказала Гришина.

Около недели назад Чуров перенес обширный инфаркт. По словам знакоомых с ситуацией депутатов, он начал поправляться, вставал и ходил по палате и все собирался начать писать книгу.

Он возглавлял ЦИК с 2007-го по 2016 год. Затем работал послом по особым поручениям МИД, где курировал вопросы наблюдения за выборами за рубежом.