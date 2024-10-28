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Скончался депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Ефремцев

Сообщество Нижегородской области ощутило глубок...

vgoroden.ru

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Сообщество Нижегородской области ощутило глубокую потерю после ухода из жизни Александра Ефремцева, депутата Законодательного собрания, который посвятил свою жизнь служению обществу и развитию аграрного сектора региона.

Неутешимые Слова Председателя Заксобрания

Смерть Ефремцева была внезапной и невероятно горькой для всех, кто его знал. Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания, выразил свою скорбь через свой Telegram-канал: "Александр Владимирович оставил после себя множество начинаний, проектов... Его уход – большая утрата для нас всех."

Патриотизм на Передовой

В знак его глубокого патриотизма, Ефремцев был одним из первых, кто добровольно отправился на Донбасс, чтобы участвовать в специальной военной операции. Он был примером мужества и отваги, демонстрируя, как важно стоять за интересы своей страны.

Жизнь, Полная Энергии и Позитива

Ефремцев известен своим жизнелюбием, энергичностью и чувством юмора. "Александр Владимирович всегда будет жить в наших сердцах как символ неиссякаемого оптимизма и радости," — сказал Люлин, передавая слова поддержки и соболезнования семье и близким усопшего.

Скончавшись в возрасте 58 лет, Александр Ефремцев оставил неизгладимый след в истории Нижегородской области, его вклад в развитие региона и благосостояние его жителей будет помниться долгие годы, пишет vremyan.ru.

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