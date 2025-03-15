Скончался через 7 минут после клонирования: что стало с козлом после воскрешения

Научное сообщество объявило о важном прорыве – исследователям удалось вернуть к жизни исчезнувший вид. Однако радость была недолгой: эксперимент завершился неудачей.

Современные технологии клонирования пока позволяют лишь временно воссоздавать отдельных представителей исчезнувших видов. Одним из наиболее значимых экспериментов в этой сфере стало клонирование пиренейского козла букардо, который исчез в 2000 году. Вдохновившись успешным опытом клонирования овечки Долли, группа ученых из Испании и Франции решила применить аналогичную методику, чтобы восстановить этот вид, исчезнувший по вине человека.

Для эксперимента использовался генетический материал последней самки букардо, погибшей в 1999 году. Исследователи создали 439 эмбрионов, из которых 208 были имплантированы самкам родственных видов. Однако лишь одна беременность завершилась рождением клонированного козленка, который, к сожалению, скончался спустя семь минут из-за серьезных проблем с легкими.

Несмотря на трагический исход, этот опыт доказал, что клонирование вымерших животных возможно, особенно если их исчезновение связано с деятельностью человека. Этот эксперимент открывает новые перспективы для сохранения биоразнообразия и разработки методов защиты видов, находящихся на грани вымирания, пишет rusamara.com.