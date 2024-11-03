Скончалась сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана» актриса

Ушла из жизни в возрасте 77 лет Лидия Ильина. Это известная российская актриса, которая в большей степени запомнилась зрителям благодаря тому, что играла в популярном прошлой зимой сериале "Слово пацана". Источником этой печальной новости стал Telegram-канал Mash, сообщивший о ее кончине.

Талант, оставивший след в сердцах миллионов

Лидия Ильина родилась в 1946 году 29 ноября. Она выпустилась из училища имени Палантая, которое находится в Йошкар-Оле. "Слово пацана" - далеко не единственный известный проект с данной актрисой. Женщина также принимала участие в съемках "Реальных пацанов" и сериале "Универ. 10 лет спустя". Можно было видеть актрису и в других известных картинах.

Прощание и память

По словам дочери Лидии Ильиной, Екатерины, церемония прощания пройдет 5 ноября в Люберецкой областной больнице. Лидия Ильина будет похоронена на Люберецком кладбище, где соберутся ее родные, друзья и коллеги, чтобы отдать последние почести этой выдающейся личности.