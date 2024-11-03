Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Скончалась сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана» актриса

Ушла из жизни в возрасте 77 лет Лидия Ильина

kino.mail.ru

Подписаться в Telegram

Ушла из жизни в возрасте 77 лет Лидия Ильина. Это известная российская актриса, которая в большей степени запомнилась зрителям благодаря тому, что играла в популярном прошлой зимой сериале "Слово пацана". Источником этой печальной новости стал Telegram-канал Mash, сообщивший о ее кончине.

Талант, оставивший след в сердцах миллионов

Лидия Ильина родилась в 1946 году 29 ноября. Она выпустилась из училища имени Палантая, которое находится в Йошкар-Оле. "Слово пацана" - далеко не единственный известный проект с данной актрисой. Женщина также принимала участие в съемках "Реальных пацанов" и сериале "Универ. 10 лет спустя". Можно было видеть актрису и в других известных картинах.

Прощание и память

По словам дочери Лидии Ильиной, Екатерины, церемония прощания пройдет 5 ноября в Люберецкой областной больнице. Лидия Ильина будет похоронена на Люберецком кладбище, где соберутся ее родные, друзья и коллеги, чтобы отдать последние почести этой выдающейся личности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Цены взлетят до небес»: Набиуллина рассказала о поднятии ключевой ставки

Гид по скидкам Казани

день назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами

компании по борьбе с насекомыми

Новости Татарстана

11 часов назад

В Казани на трассе М-7 горит фура

Новости России

2 дня назад

Рейтинг российских экосистемных приложений возглавили «Мой МТС» и «Сбербанк Онлайн»

укладка паркета в спб цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

21 час назад

В Казани вынесен вердикт по делу о поджоге дома с 7 людьми

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат о проверке сообщения о нарушении прав жителей Новой Сосновки

Новости Татарстана

10 часов назад

«Купил, выпил и в морг»: Врач-кардиолог назвала смертельные дозы алкоголя

Новости Татарстана

день назад

Названы 7 знаков Зодиака, которым повезет в любви и карьере в 2025 году

Новости Казани

день назад

Автоледи пострадала в массовом ДТП на Горьковском шоссе
Новости Казани
12 часов назад

Леонова не верит, что Алина Загитова будет тренировать фигуристов в своей школе

Известно, что школа появится на Портовой улице

Новости Татарстана

10 часов назад

Астролог Глоба назвала знак Зодиака, которому весь ноябрь будет улыбаться удача

Новости Татарстана

11 часов назад

Россиянам при пополнении ПДС доступен вклад с повышенной доходностью

Новости Татарстана

13 часов назад

Возбуждено дело на главу татарстанской компании за неуплату 67 миллионов рублей

Новости Казани

14 часов назад

4 ноября в Казани автобусы №22, 28, 28а, 89 будут ходить иначе
В Бугульме и Лениногорске сильный ветер снес крышу
Новости Татарстана
11 часов назад

В Бугульме и Лениногорске сильный ветер снес крышу

Новости Казани

15 часов назад

Историческая часть зооботсада в Казани закроется уже 10 ноября

Новости Казани

15 часов назад

В Казани на 5 дней ограничат движение транспорта на улице Лазурной

Новости Казани

16 часов назад

Казанцы с утра стояли в пробке из-за прорыва на улице Серова
Сервис «Этикетка» от билайн бизнес промаркирова...
Новости России
5 дней назад

Сервис «Этикетка» от билайн бизнес промаркировал более 250 млн звонков