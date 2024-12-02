Скончалась народная артистка РФ Галина Мидзяева

Российский театральный мир понес невосполнимую утрату. На 85-м году жизни скончалась Галина Мидзяева, народная артистка Российской Федерации, чье имя навсегда вписано в историю культурного наследия Республики Башкортостан. Эта печальная новость была официально подтверждена Министерством культуры региона.

Галина Мидзяева, чья карьера в драматическом театре простирается на десятилетия, оставила после себя богатое наследие почти 150 ярких и незабвенных ролей. Она не только была великолепной актрисой, но и внесла огромный вклад в подготовку молодых талантов, выпустив вместе с заслуженным деятелем искусств РФ Михаилом Рабиновичем три актерских курса в Уфимском государственном институте искусств.

Галина Мидзяева была известна не только своими театральными достижениями, но и активной гражданской позицией. Она принимала участие в жизни театрального сообщества и общественных мероприятиях города, в том числе в качестве члена президентского совета Республики Башкортостан.

За свой вклад в развитие театрального искусства Галина Мидзяева была удостоена множества наград: от звания заслуженной артистки Башкортостана до звания народной артистки СССР и, в конечном итоге, народной артистки Российской Федерации в 1995 году.

Потеря Галины Мидзяевой оставляет глубокий след в сердцах коллег по сцене, учеников и многочисленных поклонников ее таланта. Её наследие и посвященность делу театра продолжат жить в ее ролях, записях выступлений и в сердцах тех, кто знал ее как выдающуюся личность, полную страсти к своему искусству.