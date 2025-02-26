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«Школы на ушах»: весенние каникулы поменялись — указ с новыми датами уже утверждён

Изучите обновленные рекомендации Министерства п...

rg62.info

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В рамках стратегии улучшения образовательной среды, Министерство просвещения РФ внедряет принципиально новые подходы к организации каникулярных периодов в школах на 2024/2025 учебный год.

Эти подходы направлены на улучшение качества жизни учащихся через балансировку учебной нагрузки и времени для отдыха.

Пересмотренное расписание каникул для наилучшей адаптации учащихся

  • Зимние каникулы будут проводиться с 30 декабря по 12 января, охватывая новогодние и рождественские праздники, что дает детям возможность полностью отдохнуть и встретить праздники в кругу семьи.
  • Осенние каникулы назначены с 28 октября по 4 ноября, что синхронизируется с публичными праздниками, давая учащимся шанс на короткий осенний отдых.
  • Весенние каникулы запланированы с 24 по 31 марта, предоставляя перерыв перед завершением учебного года.
  • Летние каникулы начинаются 24 мая при шестидневной учебной неделе или 23 мая при пятидневной, продолжая традицию длинных летних каникул.

Дополнительные выходные для младших школьников

Ключевое новшество — введение дополнительных выходных для младших классов с 17 по 24 февраля. Это предоставит первоклассникам больше времени для адаптации к школьной среде без стресса.

Уникальное расписание для школ с модульной системой

Школы, использующие модульное обучение, будут следовать индивидуально разработанному календарю, который включает в себя серию коротких перерывов, разбросанных на протяжении года. Это обеспечивает ученикам регулярные интервалы для отдыха, способствующие лучшему усвоению материала.

Как подтвердить даты каникул в вашей школе

Родителям и учащимся советуют обратиться к официальному сайту их школы или напрямую к администрации для получения точных дат каникул, так как могут быть внесены изменения, адаптированные под местные образовательные требования.

Значение обновленного планирования каникул

Новая система планирования каникул предназначена не только для поддержания академической эффективности, но и для поддержания общего благополучия учащихся, способствуя их здоровому развитию и общей гармонии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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