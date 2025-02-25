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«Школы на ушах»: весенние каникулы изменили — указ с новыми датами уже утверждён

Узнайте о предварительном графике школьных кани...

crimea-news.com

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С приближением нового учебного года 2024/2025, российские школы адаптируются к обновлённым рекомендациям Министерства просвещения по организации каникуларных периодов.

Эти периоды предназначены для того, чтобы дать учащимся возможность отдохнуть и восстановить силы, что является неотъемлемой частью образовательного процесса.

Структура каникульных периодов на 2024/2025 год

Разделение учебного года на четыре четверти позволяет школьникам и их семьям планировать отдых заранее.

Вот основные каникульные периоды, предложенные для предстоящего учебного года:

  • Осенние каникулы: Планируется провести с последней недели октября до начала ноября, с 28 октября по 4 ноября, включая официальные праздничные дни.
  • Зимние каникулы: Настроены на период с конца декабря до середины января, начиная с 30 декабря и завершаясь 12 января, покрывая таким образом новогодние и рождественские празднования.
  • Весенние каникулы: Запланированы на конец марта, с 24 по 31 марта, предоставляя школьникам время для весеннего отдыха.
  • Летние каникулы: Отмечены началом лета, с 24 мая при шестидневной учебной неделе или с 23 мая при пятидневной.

Дополнительные выходные для младших классов: Для облегчения адаптации первоклассников к школьной среде введены дополнительные каникулы с 17 по 24 февраля.

Модификации для школ с модульной системой

Школы, применяющие модульное расписание, имеют свой уникальный календарь, который включает несколько коротких перерывов на протяжении учебного года, обеспечивая регулярные отдыхи между интенсивными учебными сессиями.

Как проверить точные даты каникул для вашей школы

Всегда рекомендуется проверять информацию на официальном сайте школы или напрямую у администрации учебного заведения. Информация может меняться, поэтому важно оставаться в курсе последних обновлений.

Значение грамотного планирования каникул: Эффективное разделение учебного и отдыхного времени способствует не только академическому успеху, но и общему благополучию студентов, поддерживая их ментальное и физическое здоровье, сообщает progorodsamara.ru.

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