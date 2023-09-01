Новости России
· Служба новостей

Школьников научат стрелять и работать: 10 важных новаций в новом учебном году

Школьников научат стрелять и работать: 10 важных новаций в новом учебном году

Подписаться в Telegram

Учебный год начинается сегодня для миллионов российских школьников и их мам и пап. Издание Е1 собрало 10 самых важных нововведений, которые начнут действовать в этом учебном году. Итак, к чему надо готовиться?

"Золотой стандарт" образования начнет действовать во всех гимназиях, школах, лицеях - все будут получать одинаковые знания по одинаковым учебникам.

В школы вернут НВП - начальную военную подготовку. Она будет обязательна для учеников 10-11 классов - чисткой оружия, отражением атак БПЛА и ношением противогаза дети будут заниматься 34 часа в год.

Правила ОГЭ и ЕГЭ меняются. Выпусники прошлых лет, которые захотят в военный вуз, если сейчас они служат в армии, смогут сдать экзамены по месту службы.
Выпускникам прошлых лет нужно сдавать ЕГЭ только в резервные сроки основного периода.

Трудиться научат в школе. Уборка, работа на участке, украшение школы к праздникам - теперь для этого не потребуется разрешение от родителей. Госдума одобрила трудовое воспитание.

Никаких пособий.
На сборы в школу в этом году не предусмотрены никакие выплаты и пособия, что бы ни писали в СМИ и интернете. Рассчитывать придется на свои силы.

Питание в школе будет бесплатным дл всех с 1 по 4 класс, независимо от того из многодетной семьи школьник или нет.

Профориентацию и семьеведение введут с 6 класса. Занятия будут проводиться системно по аналогии с уже ранее введенными "разговорами о важном".

В 11 классах появятся новые учебники истории. В них ввели понятие СВО, причины, санкции.

Выпускникам с двумя четверками дадут серебряные медали, которые не вручались с 2014 года. Их решено вернуть.

Ученикам начальной школы смогут преподавать студенты педвузов.

Следующая новость ↓
-----

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мобилизация 25 сентября. В Госдуме сделали экстренное заявление

Интересное в Казани

день назад

Родительский контроль не помогает: 6 действенных способов помочь ребенку учиться лучше

дезинфекция в раменском

Новости Татарстана

день назад

«Обгадили прекрасный мраморный стейк»: Элвин Грей рассказал про сорванный в Альметьевске концерт

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

логопеды-дефектологи в Краснодаре

Новости Казани

день назад

«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

Новости Татарстана

день назад

Итоговая опрессовка: в Челнах с 5 по 15 сентября будут отключать горячую воду

Новости Татарстана

день назад

Нарушили условия пребывания: в Татарстане выдворили почти тысячу мигрантов

Новости Татарстана

день назад

Имеют право только родители и педагоги: Магдеев обратил внимание на безопасность детей в школах и детских садах

Новости Казани

7 часов назад

Обсуждения продлятся до 28 сентября: больше ста правок хотят внести в генплан Казани
Новости Татарстана
3 дня назад

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

Новости Татарстана

38 минут назад

Прошлый год был рекордным: в Татарстане упали цены на зерно

Полезное

6 часов назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

Новости Казани

2 часа назад

Появится у каждой двери: в троллейбусах Казани установят систему оплаты проезда без кондуктора

Новости Казани

2 часа назад

Рассчитаны на 3,8 тысячи человек: в Казани появятся еще три новые школы
«Позволит открыть новые возможности»: стали известны имена новых партнеров ХК Казани «Ак Барс»
Новости Казани
3 минуты назад

«Позволит открыть новые возможности»: стали известны имена новых партнеров ХК Казани «Ак Барс»

Новости Казани

3 часа назад

Выполнят покраску моста: в Казани перекроют часть улицы Подлужной

Новости Татарстана

5 часов назад

«Хотя бы выглядит это более честно»: для заключенных ужесточат условия службы в зоне СВО

Новости Татарстана

5 часов назад

Был составлен топ лидеров: стало известно, какие район РТ стали лучшими и худшими по урожайности зерновых
Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.
Полезное
4 дня назад

Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.