Школьников научат стрелять и работать: 10 важных новаций в новом учебном году

Учебный год начинается сегодня для миллионов российских школьников и их мам и пап. Издание Е1 собрало 10 самых важных нововведений, которые начнут действовать в этом учебном году. Итак, к чему надо готовиться?

"Золотой стандарт" образования начнет действовать во всех гимназиях, школах, лицеях - все будут получать одинаковые знания по одинаковым учебникам.

В школы вернут НВП - начальную военную подготовку. Она будет обязательна для учеников 10-11 классов - чисткой оружия, отражением атак БПЛА и ношением противогаза дети будут заниматься 34 часа в год.

Правила ОГЭ и ЕГЭ меняются. Выпусники прошлых лет, которые захотят в военный вуз, если сейчас они служат в армии, смогут сдать экзамены по месту службы.

Выпускникам прошлых лет нужно сдавать ЕГЭ только в резервные сроки основного периода.

Трудиться научат в школе. Уборка, работа на участке, украшение школы к праздникам - теперь для этого не потребуется разрешение от родителей. Госдума одобрила трудовое воспитание.

Никаких пособий.

На сборы в школу в этом году не предусмотрены никакие выплаты и пособия, что бы ни писали в СМИ и интернете. Рассчитывать придется на свои силы.

Питание в школе будет бесплатным дл всех с 1 по 4 класс, независимо от того из многодетной семьи школьник или нет.

Профориентацию и семьеведение введут с 6 класса. Занятия будут проводиться системно по аналогии с уже ранее введенными "разговорами о важном".

В 11 классах появятся новые учебники истории. В них ввели понятие СВО, причины, санкции.

Выпускникам с двумя четверками дадут серебряные медали, которые не вручались с 2014 года. Их решено вернуть.

Ученикам начальной школы смогут преподавать студенты педвузов.