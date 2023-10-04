Школьников и студентов поставят на воинский учет: данные будут передаваться на информационный ресурс

Постановлением российского правительства в обязанности Рособрнадзора добавили новый пункт - теперь ведомство будет собирать и поставлять в единый реестр воинского учета сведения о студентах вузов и колледжей, школьниках.

Информация будет обрабатываться и проверяться военными комиссариатами. Ранее сообщалось, что одобренный главой государства единый воинский учетный реестр начнет в полную силу работать в России с 2025 года.