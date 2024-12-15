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Школьники в шоке: стало известно полное расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году

Минобразования РФ опубликовали информацию об ок...

ug.ru

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Минобразования РФ опубликовали информацию об окончательном расписании ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год. Это объявление вызвало широкий резонанс среди учащихся и их родителей, поскольку планирование подготовки к экзаменам теперь становится более целенаправленным и осмысленным.

Расписание ЕГЭ 2025

ЕГЭ будет проходить в два основных этапа. Первая волна экзаменов начнется в мае и продлится до начала июня, включая все основные предметы, такие как математика, русский язык и физика. Вторая волна, предназначенная для дополнительных или пересдач, запланирована на начало июля.

Расписание ОГЭ 2025

ОГЭ для учащихся 9-х классов также разделен на два периода. Первый этап начнется в конце апреля и будет включать экзамены по основным дисциплинам, таким как математика и русский язык. Второй этап, предусмотренный для тех, кто по тем или иным причинам не сможет пройти тестирование в основные сроки, состоится в июне.

Значение этой информации

Публикация расписания экзаменов заблаговременно позволяет школьникам и их родителям лучше организовать подготовку. Это особенно важно для тех, кто планирует поступление в вузы, так как от результатов ЕГЭ зависит возможность поступления на желаемую специальность.

Реакция учащихся

Среди школьников расписание вызвало смешанные чувства. С одной стороны, есть удовлетворение от того, что даты стали известны заранее, что позволяет лучше планировать ревизию и отдых. С другой стороны, стресс от предстоящих испытаний начинает накапливаться уже сейчас.

Министерство образования призывает учащихся использовать это время как возможность для тщательной подготовки, а школы — для организации дополнительных занятий и консультационных встреч, чтобы максимально помочь ученикам в успешной сдаче экзаменов.

Это нововведение в расписании является частью усилий правительства по оптимизации образовательного процесса и улучшению подготовки выпускников к поступлению в высшие учебные заведения, укрепляя тем самым образовательную систему страны.

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