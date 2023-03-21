Школьники в РФ придумали, как покупать алкоголь, но метод "попахивает" уголовкой

Российские школьники начали покупать специальные накладки на паспорта, чтобы приобретать алкоголь

Алкоголь и сигареты в России по закону можно купить только совершеннолетним. Но несовершеннолетние не оставляют попыток обойти закон. Помогают в этом поддельные документы.

Сейчас в Сети за 4,5 тысячи рублей предлагают накладки на паспорт, в которых указан больший возраст. Вычислить такую подделку продавцам не так-то просто. Фальшивка имеет даже имитации голограммы.

Однако обнаружение такого документа чревато для его обладателя уголовной статьей.

Как пишет "Лайф", на обороте накладки есть надпись "Сувенирный экземпляр", что нисколько не освобождает подростка от ответственности за покупку алкоголя или табака по такому паспорту.

