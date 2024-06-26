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Школьница из Казани стала обладателем «серебра» во Всероссийском конкурсе «Рисуй со Смешариками»

МТС, цифровая экосистема, и анимационный сериал «Смешарики» (ГК «Рики») подвели итоги конкурса «Рисуй со Смешариками».

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МТС, цифровая экосистема, и анимационный сериал «Смешарики» (ГК «Рики») подвели итоги конкурса «Рисуй со Смешариками». Работа ученицы гимназии №33 Марьям Ахияровой из столицы Татарстана признана одной из лучших среди всех участников и удостоена второго места.


Фото: пресс-служба МТС

Конкурс для юных талантов из разных регионов страны «Рисуй со Смешариками» проходил на платформе творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М». Участники 6-10 лет создавали свои работы в разных техниках и стилях и загружали их на сайт. Там же они могли вдохновиться мастер-классами по истории живописи и даже узнать секреты создания мультфильмов.

Среди множества работ судейская коллегия выделила произведение юной жительницы Казани Марьям Ахияровой, которая изобразила в своей работе похожего на героев сериала «Смешарики» персонажа в одном из модернистских стилей. За второе место на конкурсе она получит многофункциональные смарт-часы от МТС и фирменные подарки от любимых героев. Юная десятилетняя художница учится в казанской гимназии №33. О конкурсе девочка узнала в социальных сетях.

«Я много читаю, занимаюсь спортом, но одним из моих любимых предметов в школе остается ИЗО. Мне очень нравится рисовать, придумывать сценарии для комиксов. Меня вдохновляют мое окружение - семья, близкие мне люди. А еще я люблю мультики, особенно Смешариков, и мечтаю увидеть, как они создаются в студии. В будущем хочу связать свою жизнь с творчеством - стать иллюстратором или мультипликатором. Желаю всем ребятам верить в себя, пробовать свои силы с проектом «Поколение М» и испытать удачу», — рассказала Марьям Ахиярова.

«Татарстанские ребята – активные участники бесплатных мастер-классов и конкурсов «Поколения М». Весной мы подводили итоги онлайн-приемной ГИТИСа, в которой приняли участие тридцать ребят из разных городов и сел Татарстана, а трое успешно прошли на второй этап прослушиваний известного творческого ВУЗа страны. Я рад, что и на этом конкурсе жюри отметило рисунок юного таланта из Казани. Так, цифровые технологии расширяют и даже убирают любые границы для творчества ребят – участвовать в творческих конкурсах, создавать свои шедевры можно, не выезжая с места жительства. Надеемся, история победителей вдохновит других ребят из регионов на участие в наших образовательных программах», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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