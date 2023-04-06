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Школьница чуть не умерла на операционном столе из-за того, что ее мать решила обмануть врачей

Ребенок в Карелии чуть не умер во время операции из-за обмана ее матери
Школьница чуть не умерла на операционном столе из-за того, что ее мать решила обмануть врачей

Фото: открытые источники

В Карелии операция, проводимая ребенку, чуть не закончилась трагедией из-за того, что мать школьницы решила обмануть врачей. Об этой истории СМИ проинформировал руководитель местного Минздрава Михаил Охлопков.

"Маленькой девочке (она ходит в начальную школу) сделали амбулаторную лечебную процедуру под наркозом. Такие процедуры обязательно выполняются на пустой желудок, и врач накануне операции предупредил родителей о том, что перед наркозом ребенку нельзя пить и есть", — сообщил он.

В день операции врач уточнил у матери, точно ли ее дочь ничего не пила и не ела. Женщина заверила, что точно.

Во время операции ребенок под наркозом вдруг стал синеть, а из носа и рта потекла вода. Оказалось, что девочка попила воды перед оперативным вмешательством.

"И только умелые действия медиков предотвратили страшную трагедию. Иначе ребенок мог умереть!" — добавил Охлопков.

Позже школьница призналась, что утром все же выпила стакан воды. Это подтвердила и ее мать после того, как ей вернули ребенка и рассказали о случившемся.

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