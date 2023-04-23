Бойцы ВСУ успели посмотреть прямо в камеру российского БПЛА всего за мгновение до взрыва

"Сколько в этом взгляде!": бойцы ВСУ успели посмотреть в камеру российского БПЛА за одно мгновение до гибели
Фото: Минобороны РФ
Минобороны РФ показало кадры, на которых российские военные ликвидируют укрепрайоны в лесу в зоне СВО. За одну секунду до сокрушительного удара по позициям укровоинов последние замерли и внимательно посмотрели прямо в камеру российского БПЛА.
В официальном Telegram-канале ведомства МО РФ появились эти кадры.
Сообщается, что десантники ликвидировали опорники ВСУ в лесу у Кременной. Удары по ним нанесли из самоходок "Нона-С".
Разведывательный дрон россиян укровоины заметили, но ничего предпринять не успели.