Сколько порошка нужно на 1 стирку: секрет мастера по ремонту - машинка прослужит лет 20

Насыпать побольше порошка «на всякий случай» — типичная ошибка, которая может обойтись дорого. Излишек средства снижает качество стирки и изнашивает внутренние детали машины.

А если порошка слишком мало — вещи могут остаться грязными, особенно при сильных загрязнениях.

Что происходит при переизбытке порошка?

Когда моющего средства больше нормы, образуется избыток пены. Это перегружает насос и может вызвать сбои в системе. Постепенно внутри накапливаются остатки порошка — особенно в фильтрах и шлангах. Это затрудняет работу устройства, повышает риск поломок и делает последующий ремонт дорогостоящим.

А если порошка слишком мало?

Недостаточная доза — не менее проблематична. Загрязнения не вымываются полностью, на ткани остаются пятна и неприятный запах. В результате приходится запускать стирку повторно, а это уже дополнительные траты воды, электричества и времени.

Как правильно дозировать?

Всё зависит от:

жёсткости воды — чем она жёстче, тем больше порошка нужно;

типа ткани — для деликатных материалов доза меньше;

уровня загрязнений — сильные пятна требуют больше средства.

Средние рекомендации:

Обычная стирка: 100–150 г порошка

Сильно загрязнённые вещи: до 200 г

Деликатные ткани: 50–70 г

Современные стиральные машины с автоматической дозировкой облегчают задачу, но контроль всё равно необходим — даже умная техника не застрахована от последствий переизбытка.

Как это влияет на срок службы машины?

Профессиональные мастера уверены: при правильной дозировке и регулярном уходе стиральная машина может прослужить до 20 лет.

А для этого нужно:

следить за дозой порошка; не забывать про чистку фильтров; использовать качественные средства; проводить профилактическую чистку машины.

Вывод: точная дозировка порошка — это не мелочь, а основа долговечной и эффективной работы вашей техники. Бережное отношение к машине — это не только чистое бельё, но и экономия на ремонте, сообщает sevastopolmedia.