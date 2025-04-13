Сколько порошка нужно на 1 стирку: секрет мастера по ремонту - машинка будет работать еще лет 20

Правильная дозировка порошка при стирке — это не просто забота о чистоте белья, но и способ сохранить вашу технику в хорошем состоянии. Многие склонны либо пересыпать средство, либо, наоборот, класть слишком мало, не задумываясь о последствиях. А ведь это напрямую влияет на качество стирки и срок службы стиральной машины.

Что происходит при неправильной дозировке?

Если порошка слишком много, появляется избыток пены. Насос и внутренние части машины начинают работать с перегрузкой. Это может привести к ускоренному износу деталей и сбоям в работе. Слишком малая доза тоже не выход — бельё останется грязным, а пятна не отстираются.

Со временем неправильная дозировка вызывает накопление остатков порошка в системе: фильтрах, шлангах и трубах. Это ухудшает отвод воды и может закончиться дорогим ремонтом.

Сколько порошка использовать?

Дозировка зависит от материала, степени загрязнения и качества воды. Вот простые ориентиры:

Обычная стирка — 100–150 г.

Очень грязные вещи (спорт, стройка и т.п.) — до 200 г.

Деликатные ткани — достаточно 50–70 г.

Если в вашей машине есть функция автоматической подачи средства, всё равно следите, чтобы не превышать рекомендованные нормы — избыток порошка всё так же вреден.

Как продлить жизнь стиральной машины?

Соблюдение дозировки — залог того, что техника прослужит долго. Мастера по ремонту говорят, что от правильного использования моющего средства зависит здоровье таких узлов, как насосы и фильтры.

Дополнительно важно:

Регулярно чистить фильтры.

Использовать качественный порошок.

Периодически проверять машину на наличие засоров или накипи.

Соблюдая простые правила, вы сможете пользоваться своей стиральной машиной до 15–20 лет без серьёзных проблем, пишет sevastopolmedia.ru.