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Сколько лет вы ещё сможете прожить: всё решает всего одна цифра

Осенние дети живут дольше: наука связывает это ...

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Родиться в сентябре или октябре — не просто красиво, но, возможно, ещё и полезно для долголетия.

Научные исследования подтверждают: осенние дети живут дольше и чаще добиваются успеха.

Осенние рождения — шанс на долгую жизнь

Согласно наблюдениям учёных, люди, рождённые осенью, имеют на 40% больше шансов дожить до глубокой старости, чем те, кто появился на свет весной. Возможные причины:

  • благоприятное внутриутробное развитие в летние месяцы,
  • снижение воздействия весенних и зимних инфекций,
  • более крепкий старт иммунной системы.

Это не означает, что месяц рождения предопределяет судьбу, но стартовые условия действительно имеют значение.

Сезон и здоровье: неожиданные зависимости

Разные месяцы рождения связаны с различными рисками и особенностями:

  • Зимние дети чаще имеют предрасположенность к шизофрении, но реже страдают аллергиями и близорукостью.
  • Летние дети более эмоционально подвижны, но склонны к аллергическим реакциям.
  • Сентябрь и октябрь — особенно успешные месяцы: рожденные в это время часто выделяются в учёбе уже в раннем возрасте.

Параллели с животным миром: интеллект и долголетие

Интересно, что подобные выводы находят и в зоологических исследованиях. В журнале Royal Society Open Science опубликованы данные о том, что самки благородного оленя с более крупным черепом живут дольше. Объём черепа — наследуемая характеристика, что может намекать на связь между когнитивными возможностями и продолжительностью жизни.

Настрой важен не меньше генетики

Психологи подчёркивают: оптимизм и вера в себя — мощный ресурс для долголетия. Люди с позитивным мышлением:

  • чаще сохраняют здоровье в зрелом возрасте,
  • реже страдают хроническими болезнями,
  • активнее адаптируются к жизненным изменениям.

«Настроенность на долгую и качественную жизнь — уже половина успеха», — отмечают специалисты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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