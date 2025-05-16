Сколько лет вы ещё сможете прожить: всё решает всего одна цифра
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Родиться в сентябре или октябре — не просто красиво, но, возможно, ещё и полезно для долголетия.
Научные исследования подтверждают: осенние дети живут дольше и чаще добиваются успеха.
Осенние рождения — шанс на долгую жизнь
Согласно наблюдениям учёных, люди, рождённые осенью, имеют на 40% больше шансов дожить до глубокой старости, чем те, кто появился на свет весной. Возможные причины:
- благоприятное внутриутробное развитие в летние месяцы,
- снижение воздействия весенних и зимних инфекций,
- более крепкий старт иммунной системы.
Это не означает, что месяц рождения предопределяет судьбу, но стартовые условия действительно имеют значение.
Сезон и здоровье: неожиданные зависимости
Разные месяцы рождения связаны с различными рисками и особенностями:
- Зимние дети чаще имеют предрасположенность к шизофрении, но реже страдают аллергиями и близорукостью.
- Летние дети более эмоционально подвижны, но склонны к аллергическим реакциям.
- Сентябрь и октябрь — особенно успешные месяцы: рожденные в это время часто выделяются в учёбе уже в раннем возрасте.
Параллели с животным миром: интеллект и долголетие
Интересно, что подобные выводы находят и в зоологических исследованиях. В журнале Royal Society Open Science опубликованы данные о том, что самки благородного оленя с более крупным черепом живут дольше. Объём черепа — наследуемая характеристика, что может намекать на связь между когнитивными возможностями и продолжительностью жизни.
Настрой важен не меньше генетики
Психологи подчёркивают: оптимизм и вера в себя — мощный ресурс для долголетия. Люди с позитивным мышлением:
- чаще сохраняют здоровье в зрелом возрасте,
- реже страдают хроническими болезнями,
- активнее адаптируются к жизненным изменениям.
«Настроенность на долгую и качественную жизнь — уже половина успеха», — отмечают специалисты.
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