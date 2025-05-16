Сколько лет вы ещё сможете прожить: всё решает всего одна цифра

Родиться в сентябре или октябре — не просто красиво, но, возможно, ещё и полезно для долголетия.

Научные исследования подтверждают: осенние дети живут дольше и чаще добиваются успеха.

Осенние рождения — шанс на долгую жизнь

Согласно наблюдениям учёных, люди, рождённые осенью, имеют на 40% больше шансов дожить до глубокой старости, чем те, кто появился на свет весной. Возможные причины:

благоприятное внутриутробное развитие в летние месяцы,

снижение воздействия весенних и зимних инфекций,

более крепкий старт иммунной системы.

Это не означает, что месяц рождения предопределяет судьбу, но стартовые условия действительно имеют значение.

Сезон и здоровье: неожиданные зависимости

Разные месяцы рождения связаны с различными рисками и особенностями:

Зимние дети чаще имеют предрасположенность к шизофрении, но реже страдают аллергиями и близорукостью.

Летние дети более эмоционально подвижны, но склонны к аллергическим реакциям.

Сентябрь и октябрь — особенно успешные месяцы: рожденные в это время часто выделяются в учёбе уже в раннем возрасте.

Параллели с животным миром: интеллект и долголетие

Интересно, что подобные выводы находят и в зоологических исследованиях. В журнале Royal Society Open Science опубликованы данные о том, что самки благородного оленя с более крупным черепом живут дольше. Объём черепа — наследуемая характеристика, что может намекать на связь между когнитивными возможностями и продолжительностью жизни.

Настрой важен не меньше генетики

Психологи подчёркивают: оптимизм и вера в себя — мощный ресурс для долголетия. Люди с позитивным мышлением:

чаще сохраняют здоровье в зрелом возрасте,

реже страдают хроническими болезнями,

активнее адаптируются к жизненным изменениям.