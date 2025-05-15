Сколько лет вы ещё проживёте: всё решает всего одна цифра

Осень — для долгожителей? Что говорит статистика

Согласно результатам научных наблюдений, люди, рождённые осенью, имеют на 40% больше шансов дожить до преклонного возраста, чем те, кто появился на свет весной. Учёные предполагают, что это может быть связано с иммунной системой, условиями внутриутробного развития и влиянием сезонных инфекций.

Другие сезоны: риск шизофрении, зрение и аллергии

Исследования выявили и другие интересные зависимости:

Зимние дети чаще сталкиваются с риском развития шизофрении, но реже страдают от аллергий и близорукости.

Летние дети могут быть более эмоционально нестабильны и подвержены аллергическим реакциям.

Сентябрьские и октябрьские именинники чаще демонстрируют успехи в учёбе, особенно в раннем возрасте.

Эти данные не предсказывают судьбу, но позволяют понять, какие стартовые условия могут влиять на здоровье и развитие.

Долголетие и интеллект: интересные находки из зоологии

Интересно, что параллели находят даже у животных. В Royal Society Open Science опубликовано исследование, где показано: самки благородного оленя с более крупными черепами живут дольше. Объём черепа — наследуемая характеристика, что может косвенно указывать на связь между размером мозга и продолжительностью жизни.

Настрой тоже важен: сила оптимизма

Психологи напоминают: оптимизм и позитивное мышление также играют роль в долголетии. Люди, которые верят в своё хорошее самочувствие и настроены на успех, живут дольше и реже страдают хроническими заболеваниями, сообщает progorodsamara.