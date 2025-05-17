Сколько лет вы ещё проживёте: всё решает только одна цифра

Наука всё чаще подтверждает: дата рождения может оказывать влияние на здоровье и даже на то, сколько лет проживёт человек. Конечно, это не фатальный прогноз, а скорее интересные статистические наблюдения.

Осенние дети — долгожители?

Исследования показывают, что рожденные осенью имеют на 40% больше шансов дожить до глубокой старости, чем те, кто появился на свет весной. Учёные предполагают, что дело может быть в сочетании климатических условий и питания будущей матери в разные сезоны.

Особенности по временам года

Зимние новорожденные чуть чаще сталкиваются с психическими расстройствами, например, шизофренией, но при этом реже страдают от аллергий и близорукости .

Летние дети , наоборот, могут чаще сталкиваться с аллергией и нарушениями зрения.

Интересный факт: дети, рождённые в начале учебного года, часто показывают лучшие результаты в школе, возможно, из-за разницы в возрасте в одном классе.

А ещё влияет форма черепа... у оленей

Хотя звучит необычно, но в журнале Royal Society Open Science опубликовали исследование, где выяснили: у самок благородного оленя с крупной головой продолжительность жизни выше. Размер черепа — наследуемая черта, и это может косвенно намекать на связь между мозговой активностью и выживаемостью — возможно, и у людей.

Психология тоже важна

И не забывайте: оптимизм, вера в хорошее и позитивный настрой тоже влияют на здоровье. Люди, настроенные на долгую и активную жизнь, действительно живут дольше. Это подтверждают многие медицинские наблюдения, пишет progorodsamara.ru.