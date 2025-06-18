Сколько лет вам суждено жить: решает вот эта цифра в вашей дате рождения - проверьте, есть ли она у вас

Наука продолжает удивлять нас новыми открытиями, и одно из самых неожиданных — это влияние месяца рождения на наше здоровье и долголетие.

Оказавшись в разное время года, мы можем иметь разные шансы на долгую жизнь и подверженность определённым заболеваниям.

Осенью родился — дольше проживёшь?

Международные исследования показали, что люди, родившиеся осенью, имеют на 40% больше шансов дожить до преклонного возраста по сравнению с теми, кто появился на свет весной. Это связано с более благоприятными условиями для внутриутробного развития и сезонными факторами, такими как большое количество солнечных дней и определенные особенности питания матери.

Заболевания и сезон рождения

У детей, родившихся зимой, чаще диагностируются шизофрения и расстройства настроения. Сезонность оказывает влияние на эти заболевания, так как зимний период связан с ограниченным солнечным светом, что снижает уровень витамина D и ухудшает психоэмоциональное состояние. Летние дети, в свою очередь, чаще страдают от аллергий и проблем со зрением, что связано с активностью аллергенов и солнечной радиацией.

Сентябрьские малыши

Интересно, что дети, родившиеся в сентябре, как правило, показывают лучшие результаты в учебе. Это связано с возрастом поступления в школу: сентябрьские малыши начинают учёбу более зрелыми и развитыми, чем их сверстники.

Удивительные параллели из мира животных

Исследования в журнале Royal Society Open Science также показали любопытную закономерность среди благородных оленей: размер черепа напрямую связан с их долголетием. Это открытие может намекает на то, что размер мозга у людей тоже может оказывать влияние на продолжительность жизни, а не только на когнитивные функции.

Психология и здоровье

Кроме того, важным фактором долголетия является психологический настрой. Исследования показывают, что оптимизм способствует снижению уровня стресса, укреплению иммунной системы и, как следствие, более долгой жизни. Позитивный взгляд на мир может серьёзно повлиять на здоровье, уменьшая риск многих заболеваний и улучшая качество жизни.