Сколько лет вам ещё жить: всё решает всего одна цифра
health.7days.ru
Учёные всё чаще обращают внимание на то, что время года, в которое мы родились, может оказывать влияние на здоровье, способности и даже продолжительность жизни.
Осень — шанс на долголетие
Исследования показывают, что люди, рождённые осенью, на 40% чаще доживают до старости, чем те, кто появился на свет весной. Учёные связывают это с условиями, в которых развивается ребёнок в первые месяцы жизни: важны питание матери, количество солнечного света и инфекционная нагрузка.
Зима, весна, лето — свои особенности
Зимние дети чаще подвержены риску развития шизофрении, но при этом реже страдают от аллергии и близорукости.
Летние именинники имеют более высокий риск аллергий.
А вот те, кто родился в сентябре, часто показывают лучшие результаты в учёбе — возможно, из-за возраста при поступлении в школу.
Важно: эти данные не предсказывают судьбу, а лишь говорят о тенденциях.
Что ещё влияет на долгую жизнь?
Наследственность — например, у благородных оленей самки с более крупными черепами живут дольше. Учёные считают, что это может быть связано с размером мозга и уровнем интеллекта.
Настроение и оптимизм — люди, которые верят в лучшее и сохраняют позитивный настрой, живут дольше и болеют реже, пишет источник.
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