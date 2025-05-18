Сколько лет вам ещё жить: всё решает всего одна цифра

Учёные всё чаще обращают внимание на то, что время года, в которое мы родились, может оказывать влияние на здоровье, способности и даже продолжительность жизни.

Осень — шанс на долголетие

Исследования показывают, что люди, рождённые осенью, на 40% чаще доживают до старости, чем те, кто появился на свет весной. Учёные связывают это с условиями, в которых развивается ребёнок в первые месяцы жизни: важны питание матери, количество солнечного света и инфекционная нагрузка.

Зима, весна, лето — свои особенности

Зимние дети чаще подвержены риску развития шизофрении , но при этом реже страдают от аллергии и близорукости .

Летние именинники имеют более высокий риск аллергий .

А вот те, кто родился в сентябре, часто показывают лучшие результаты в учёбе — возможно, из-за возраста при поступлении в школу.

Важно: эти данные не предсказывают судьбу, а лишь говорят о тенденциях.

Что ещё влияет на долгую жизнь?