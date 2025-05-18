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Сколько лет вам ещё жить: всё решает всего одна цифра

Учёные всё чаще обращают внимание на то, что вр...

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Учёные всё чаще обращают внимание на то, что время года, в которое мы родились, может оказывать влияние на здоровье, способности и даже продолжительность жизни.

Осень — шанс на долголетие

Исследования показывают, что люди, рождённые осенью, на 40% чаще доживают до старости, чем те, кто появился на свет весной. Учёные связывают это с условиями, в которых развивается ребёнок в первые месяцы жизни: важны питание матери, количество солнечного света и инфекционная нагрузка.

Зима, весна, лето — свои особенности

  • Зимние дети чаще подвержены риску развития шизофрении, но при этом реже страдают от аллергии и близорукости.

  • Летние именинники имеют более высокий риск аллергий.

  • А вот те, кто родился в сентябре, часто показывают лучшие результаты в учёбе — возможно, из-за возраста при поступлении в школу.

Важно: эти данные не предсказывают судьбу, а лишь говорят о тенденциях.

Что ещё влияет на долгую жизнь?

  • Наследственность — например, у благородных оленей самки с более крупными черепами живут дольше. Учёные считают, что это может быть связано с размером мозга и уровнем интеллекта.

  • Настроение и оптимизм — люди, которые верят в лучшее и сохраняют позитивный настрой, живут дольше и болеют реже, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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