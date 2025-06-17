Сколько лет вам еще отведено: решает вот эта цифра в вашей дате рождения - проверьте, есть ли она у вас

Как месяц рождения влияет на здоровье и долголетие: неожиданные открытия ученых

Наука продолжает удивлять нас неожиданными открытиями, и одно из таких — влияние месяца рождения на продолжительность жизни и склонность к различным заболеваниям. Исследования показывают, что даже сезон, в который мы родились, может оказывать серьезное влияние на здоровье и долголетие.

Осенью родился — дольше проживёшь?

Согласно международным исследованиям, люди, родившиеся осенью, имеют на 40% больше шансов дожить до преклонного возраста по сравнению с теми, кто появился на свет весной. Это связывают с более благоприятными условиями внутриутробного развития и сезонными факторами, такими как большее количество солнечных дней и определенные особенности питания матери.

Заболевания и сезон рождения

У детей, родившихся зимой, чаще диагностируют шизофрению и расстройства настроения. Зимний сезон может повлиять на развитие этих заболеваний из-за ограниченного солнечного света, что снижает уровень витамина D и влияет на психоэмоциональное состояние.

Летние малыши, в свою очередь, чаще страдают от аллергий и проблем со зрением, что может быть связано с повышенной активностью аллергенов и солнечной радиацией в это время года.

Кроме того, исследования показывают, что дети, родившиеся в сентябре, как правило, показывают лучшие результаты в учебе, что связано с возрастом поступления в школу — они начинают учёбу более зрелыми и развитыми, чем их сверстники.

Удивительные параллели из мира животных

Статья в журнале Royal Society Open Science показала интересную закономерность: у благородных оленей размер черепа напрямую связан с долголетием. Это открытие может указывать на роль объема мозга и у человека — не только в когнитивных функциях, но и в общем уровне выживаемости. То есть размер мозга может быть связан с возможностями выживания в разных условиях.

Психология и здоровье

Не менее важен и психологический настрой. Оптимизм, по результатам исследований, помогает снижать уровень стресса, укреплять иммунитет и способствует более долгой и качественной жизни. Позитивный взгляд на мир может оказать серьезное влияние на здоровье и долголетие, снижая риск многих заболеваний.