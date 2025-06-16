Сколько лет вам еще осталось: решает вот эта цифра в вашей дате рождения - проверьте, есть ли она у вас

Как месяц рождения влияет на здоровье и долголетие: неожиданные открытия ученых

Наука продолжает находить необычные связи между, казалось бы, далекими вещами. Один из таких факторов — месяц рождения. Исследования показывают, что он может напрямую влиять на продолжительность жизни и склонность к различным заболеваниям.

Осенью родился — дольше проживёшь?

По данным международных исследований, люди, родившиеся осенью, имеют на 40% больше шансов дожить до преклонного возраста, чем те, кто появился на свет весной. Это связывают с более благоприятными условиями внутриутробного развития и влиянием сезонных факторов.

Заболевания и сезон рождения

У зимних детей чаще диагностируют шизофрению и расстройства настроения.

Летние малыши подвержены аллергиям и проблемам со зрением.

Те, кто родился в сентябре, как правило, показывают лучшие результаты в учебе, что исследователи связывают с возрастом поступления в школу.

Удивительные параллели из мира животных

Статья в Royal Society Open Science выявила интересную закономерность: у благородных оленей размер черепа напрямую связан с долголетием. Это может указывать на роль объема мозга и у человека — не только в когнитивных функциях, но и в общем уровне выживаемости.

Психология и здоровье

Не менее важен и психологический настрой. Оптимизм, согласно исследованиям, снижает уровень стресса, укрепляет иммунитет и способствует более долгой и качественной жизни, сообщает progorodsamara.