Сколько денег у вас на СНИЛСе и как их получить: быстрый способ узнать сумму — ходить никуда не придётся
stom-dok.ru
СНИЛС, или страховой номер индивидуального лицевого счета, является неотъемлемой частью жизни каждого гражданина России.
Хотя большинство из нас привыкло видеть в нем лишь идентификационный номер, СНИЛС выполняет куда более значимую роль — он предоставляет доступ к информации о трудовом стаже, страховых отчислениях и, что наиболее важно, о размере накопленных пенсионных средств.
Каждый владелец СНИЛС может в любой момент получить полную информацию о состоянии своего пенсионного счета. Для этого достаточно иметь под рукой телефон или компьютер и доступ в интернет. Посетив портал Госуслуг и выбрав раздел «Пенсии и пособия», можно запросить выписку из лицевого счета СФЛ. Уже через 20-30 минут в личном кабинете появится выписка с детализацией всех накоплений.
Эти средства, накопленные до 2014 года, представляют собой накопительную часть пенсии. Интересно, что с достижением пенсионного возраста у вас появляется возможность не только увидеть размер своих накоплений, но и распорядиться ими по своему усмотрению. Вы можете выбрать между единовременной выплатой или ежемесячной надбавкой к пенсии.
Знание и понимание функций СНИЛС открывает перед гражданами России дополнительные возможности для планирования своего будущего и обеспечения на пенсии. Важно не упустить шанс воспользоваться доступными средствами для повышения своего благосостояния в заслуженные годы отдыха.
Проверьте свой лицевой счет уже сегодня и примите информированное решение о своих пенсионных накоплениях, сообщает hibiny.ru.
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