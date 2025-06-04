Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Скидок и акций больше не ждите»: сеть «Пятёрочка» приняла новое решение для всех россиян

X5 Group объявила об отмене акций и скидок в ма...

Яндекс Карты

Подписаться на Дзен.канал

Российская компания X5 Group, управляющая сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток», объявила, что в магазинах новой сети «Чижик» больше не будет акций и скидок.

Эти супермаркеты работают по принципу жёстких дискаунтеров с максимально низкими ценами.

Почему в «Чижике» нет акций?

Представители X5 объясняют, что цены в «Чижике» уже установлены на минимальном уровне, и поэтому проведение распродаж и скидок не нужно. Такой подход позволяет удерживать доступную цену без дополнительных наценок, делая товары ещё более выгодными для покупателей.

Где открываются новые магазины?

В 2025 году сеть «Чижик» расширяет своё присутствие: уже открылись два магазина в Воронежской области, а до конца года планируется запуск более 300 новых супермаркетов по всей России — это в несколько раз больше, чем в прошлом году.

Качество и доступность

Несмотря на низкие цены, X5 Group гарантирует высокое качество товаров. Все поставщики проходят строгий отбор, а продукция проверяется в лабораториях перед поступлением на полки, что обеспечивает безопасность и соответствие стандартам.

Сеть «Чижик» продолжает расти, предлагая покупателям не только доступные, но и качественные продукты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые выявили 6 сигналов за год до остановки сердца

Интересное в Казани

7 часов назад

Почему фундамент треснет через год? Разбираем главные ошибки казанцев при выборе сыпучих материалов

клоп в ухе

Новости Казани

день назад

В Республиканской клинической больнице в Казани проходит обыск

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

До свадьбы — на полную: куда в Казани пойти с друзьями, чтобы попрощаться с холостяцкой жизнью красиво

балансировка барабана стиральной машины в Москве

Лонгриды

день назад

Ипотека или роскошь? Почему казанцы не могут позволить себе жильё

Новости Казани

день назад

На Вишневского в Казани обстреляли автобус №43

Новости Казани

9 часов назад

В Казани машина провалилась в яму

Новости Татарстана

день назад

По факту гибели подростка на нефтяной качалке в Татарстане началась проверка

Новости Казани

день назад

В больнице умер 15-летний ребенок, пострадавший в ДТП на Оренбургском тракте
Лонгриды
день назад

Ипотека или роскошь? Почему казанцы не могут позволить себе жильё

В Казани среднемесячный платеж по ипотеке на кв...

Новости Казани

4 часа назад

Выяснилось, что фестиваль «Казанский завтрак» продлится до конца лета

Интересное в Казани

7 часов назад

Почему фундамент треснет через год? Разбираем главные ошибки казанцев при выборе сыпучих материалов

Новости Татарстана

5 часов назад

Что происходит со сборкой Ту-214 на Казанском авиазаводе

Не у нас

5 часов назад

Ученые из Германии обнаружили новый механизм контроля аппетита
Защита бывшего ректора КФУ обжаловала приговор ...
Новости Казани
4 часа назад

Защита бывшего ректора КФУ обжаловала приговор по делу о заказном убийстве

Не у нас

5 часов назад

Shot: В «Светофоре» нашли колбасу с мясным клеем

Новости Татарстана

8 часов назад

В РТ предложили назвать улицу в честь певицы Надежды Кадышевой

Новости Татарстана

8 часов назад

Татарстанец обвиняется в покушении на убийство, совершенном в 1998 году
Интересное в Казани
5 дней назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации