«Скидок и акций больше не ждите»: сеть «Пятёрочка» приняла новое решение для всех россиян

Российская компания X5 Group, управляющая сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток», объявила, что в магазинах новой сети «Чижик» больше не будет акций и скидок.

Эти супермаркеты работают по принципу жёстких дискаунтеров с максимально низкими ценами.

Почему в «Чижике» нет акций?

Представители X5 объясняют, что цены в «Чижике» уже установлены на минимальном уровне, и поэтому проведение распродаж и скидок не нужно. Такой подход позволяет удерживать доступную цену без дополнительных наценок, делая товары ещё более выгодными для покупателей.

Где открываются новые магазины?

В 2025 году сеть «Чижик» расширяет своё присутствие: уже открылись два магазина в Воронежской области, а до конца года планируется запуск более 300 новых супермаркетов по всей России — это в несколько раз больше, чем в прошлом году.

Качество и доступность

Несмотря на низкие цены, X5 Group гарантирует высокое качество товаров. Все поставщики проходят строгий отбор, а продукция проверяется в лабораториях перед поступлением на полки, что обеспечивает безопасность и соответствие стандартам.

Сеть «Чижик» продолжает расти, предлагая покупателям не только доступные, но и качественные продукты.