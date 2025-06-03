«Скидок и акций больше не ждите»: «Пятёрочка» приняла новое решение для всех россиян

X5 Group прекращает акции в магазинах «Чижик»: низкие цены без скидок и распродаж

Российская компания X5 Group, управляющая сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток», объявила, что в магазинах новой сети «Чижик» больше не будет акций и скидок. Эти супермаркеты работают по принципу жёстких дискаунтеров с максимально низкими ценами.

Почему в «Чижике» нет акций?

Представители X5 объясняют, что цены в «Чижике» уже установлены на минимальном уровне, поэтому проведение распродаж и скидок не нужно. Такой подход позволяет удерживать доступную цену без дополнительных наценок.

Где открываются новые магазины?

В 2025 году «Чижик» расширяет сеть: уже открылись два магазина в Воронежской области, а до конца года планируется запуск более 300 новых супермаркетов по всей России — это в несколько раз больше, чем в прошлом году.

Качество и доступность

Несмотря на низкие цены, X5 Group гарантирует высокое качество товаров. Все поставщики проходят строгий отбор, а продукция проверяется в лабораториях перед поступлением на полки.