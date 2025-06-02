«Скидок и акций больше не будет»: «Пятёрочка» приняла новое решение для всех россиян

X5 Group прекращает акции в магазинах «Чижик»: низкие цены без скидок и распродаж

Российская компания X5 Group, управляющая сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток», объявила о прекращении акций и скидок в некоторых магазинах новой сети «Чижик». Эти супермаркеты работают как жёсткие дискаунтеры с минимальными ценами на товары.

Почему нет акций в «Чижике»?

По словам представителей X5, в магазинах «Чижик» цены уже максимально низкие, поэтому проводить акции и скидки нецелесообразно. Такая стратегия позволяет предлагать доступные продукты без дополнительного удорожания.

Где открываются новые «Чижики»?

Сейчас два новых магазина открылись в Воронежской области, а до конца 2025 года планируется открыть более 300 таких супермаркетов по всей России. Это значительно больше, чем 72 магазина, которые компания открыла в прошлом году.

Качество и доступность

Несмотря на низкие цены, компания гарантирует высокое качество товаров. Поставщики проходят строгий отбор, а продукция проверяется в лабораториях перед поступлением в магазины, сообщает primpress.