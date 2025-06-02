«Скидок и акций больше не будет»: «Пятёрочка» приняла новое решение для всех россиян
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X5 Group прекращает акции в магазинах «Чижик»: низкие цены без скидок и распродаж
Российская компания X5 Group, управляющая сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток», объявила о прекращении акций и скидок в некоторых магазинах новой сети «Чижик». Эти супермаркеты работают как жёсткие дискаунтеры с минимальными ценами на товары.
Почему нет акций в «Чижике»?
По словам представителей X5, в магазинах «Чижик» цены уже максимально низкие, поэтому проводить акции и скидки нецелесообразно. Такая стратегия позволяет предлагать доступные продукты без дополнительного удорожания.
Где открываются новые «Чижики»?
Сейчас два новых магазина открылись в Воронежской области, а до конца 2025 года планируется открыть более 300 таких супермаркетов по всей России. Это значительно больше, чем 72 магазина, которые компания открыла в прошлом году.
Качество и доступность
Несмотря на низкие цены, компания гарантирует высокое качество товаров. Поставщики проходят строгий отбор, а продукция проверяется в лабораториях перед поступлением в магазины, сообщает primpress.
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