Скидки все: в Wildberries появились новые правила заказа товаров

Россияне, которые совершают покупки на Wildberries, начали замечать, что куда-то делась информация о скидке, на которую имеет право постоянный покупатель. Ранее такая категория пользователей Wildberries видела индивидуальный бонус во время заказа, сейчас данные о СПП исчезли. Отображается только сумма заказа.

Однако в личном профиле покупатели все-таки видят скидку.

Покупатели жалуются, что теперь они не пониманию, покупают ли выбранный товар со скидкой или нет, и вся эта ситуация "попахивает обманом".

В поддержке Wildberries отвечает бот, используя вежливые, но дежурные фразы, которые не проясняют ситуации для покупателей. Пресс-релизов по этом поводу Wildberries пока не выпускали.