Сказочный салат со свеклой: домашних от него за уши не утащить — легкий и быстрый рецепт
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Свекла — находка для всех, кто заботится о здоровье. Но кто сказал, что блюда с ней должны быть скучными? Делимся простым и ярким рецептом салата, который порадует вас насыщенным вкусом и украсит любой стол. Готовится быстро, а результат вас приятно удивит!
Почему стоит попробовать
Свекольный салат — это не только вкусно, но и очень полезно. Свекла насыщена витаминами и минералами, а в сочетании с другими ингредиентами превращается в настоящее кулинарное открытие.
Что понадобится:
Свежая свекла — 3 штуки
Грецкие орехи (измельчённые) — 100 г
Чеснок — 2 зубчика
Зелёный салат (любой на ваш вкус) — 1 пучок
Оливковое масло — 3 столовые ложки
Соль и перец — по вкусу
Как приготовить:
Отварите свеклу в подсоленной воде до мягкости, затем очистите и натрите на крупной тёрке.
Мелко нарежьте зелёный салат и измельчите чеснок.
Смешайте свеклу, салат и орехи в глубокой миске.
Заправьте салат оливковым маслом, добавьте соль и перец.
Хорошо перемешайте и дайте салату немного настояться, чтобы вкусы раскрылись.
Почему стоит добавить этот салат в своё меню
Этот салат идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного застолья. Он радует вкусом, насыщает организм полезными веществами и готовится всего за несколько минут. Отличный выбор для тех, кто хочет питаться правильно и вкусно, не тратя много времени на кухне!
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