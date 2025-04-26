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Сказочный салат со свеклой: домашних от него за уши не утащить — легкий и быстрый рецепт

Свекла — находка для всех, кто заботится о здор...

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Свекла — находка для всех, кто заботится о здоровье. Но кто сказал, что блюда с ней должны быть скучными? Делимся простым и ярким рецептом салата, который порадует вас насыщенным вкусом и украсит любой стол. Готовится быстро, а результат вас приятно удивит!

Почему стоит попробовать

Свекольный салат — это не только вкусно, но и очень полезно. Свекла насыщена витаминами и минералами, а в сочетании с другими ингредиентами превращается в настоящее кулинарное открытие.

Что понадобится:

  • Свежая свекла — 3 штуки

  • Грецкие орехи (измельчённые) — 100 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Зелёный салат (любой на ваш вкус) — 1 пучок

  • Оливковое масло — 3 столовые ложки

  • Соль и перец — по вкусу

Как приготовить:

  1. Отварите свеклу в подсоленной воде до мягкости, затем очистите и натрите на крупной тёрке.

  2. Мелко нарежьте зелёный салат и измельчите чеснок.

  3. Смешайте свеклу, салат и орехи в глубокой миске.

  4. Заправьте салат оливковым маслом, добавьте соль и перец.

  5. Хорошо перемешайте и дайте салату немного настояться, чтобы вкусы раскрылись.

Почему стоит добавить этот салат в своё меню

Этот салат идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного застолья. Он радует вкусом, насыщает организм полезными веществами и готовится всего за несколько минут. Отличный выбор для тех, кто хочет питаться правильно и вкусно, не тратя много времени на кухне!

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