Сказочный салат со свеклой: домашних от него за уши не утащить — легкий и быстрый рецепт

Свекла — находка для всех, кто заботится о здоровье. Но кто сказал, что блюда с ней должны быть скучными? Делимся простым и ярким рецептом салата, который порадует вас насыщенным вкусом и украсит любой стол. Готовится быстро, а результат вас приятно удивит!

Почему стоит попробовать

Свекольный салат — это не только вкусно, но и очень полезно. Свекла насыщена витаминами и минералами, а в сочетании с другими ингредиентами превращается в настоящее кулинарное открытие.

Что понадобится:

Свежая свекла — 3 штуки

Грецкие орехи (измельчённые) — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Зелёный салат (любой на ваш вкус) — 1 пучок

Оливковое масло — 3 столовые ложки

Соль и перец — по вкусу

Как приготовить:

Отварите свеклу в подсоленной воде до мягкости, затем очистите и натрите на крупной тёрке. Мелко нарежьте зелёный салат и измельчите чеснок. Смешайте свеклу, салат и орехи в глубокой миске. Заправьте салат оливковым маслом, добавьте соль и перец. Хорошо перемешайте и дайте салату немного настояться, чтобы вкусы раскрылись.

Почему стоит добавить этот салат в своё меню

Этот салат идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного застолья. Он радует вкусом, насыщает организм полезными веществами и готовится всего за несколько минут. Отличный выбор для тех, кто хочет питаться правильно и вкусно, не тратя много времени на кухне!